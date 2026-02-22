Áo dài kim sa, áo bà ba "thắng thế" trong tủ đồ mỹ nhân Việt dịp Tết Bính Ngọ

Trên đường đua trang phục truyền thống Tết năm nay, áo dài kim sa "lên ngôi", tạo ra cơn sốt chưa từng có. Chỉ trong ba ngày đầu năm, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh mỹ nhân Việt diện áo dài đính kết kim sa lấp lánh, tạo nên hàng loạt màn “đụng hàng”.

Vì họa tiết kim sa vốn đã vô cùng bắt mắt, các sao nữ thường ưu ái tông màu pastel để cân bằng sao cho tổng thể không quá "chói lọi". Gam hồng phớt trở thành lựa chọn được săn đón nhất mùa Tết năm nay.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga, "Em Xinh" Muộii, Emily "mỗi người một vẻ" trong thiết kế áo dài kim sa tông hồng nhạt.

Min - Hoàng Thùy Linh "đụng hàng" áo dài nhung đính kim sa vàng gold từ thương hiệu Xéo Xọ.

Trong bộ hình "hội ngộ" của bộ tứ hotgirl đình đám, Chi Pu nổi bật nhờ mẫu áo dài kim sa. Giáp Tết, nữ ca sĩ đã có bộ hình hưởng ứng xu hướng này, cô chọn mẫu áo dài cổ yếm đính kết tinh tế. Cả hai mẫu áo dài đều đến từ thương hiệu MERNE.

Xu hướng áo dài kim sa lan rộng đến các bộ ảnh Tết của các gia đình V-Biz. Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La hay TikToker Lucie Nguyễn - Tuấn Dương đều lựa chọn thiết kế hot trend này đi du Xuân.

Pam Yêu Ơi hoạt động năng suất nhất dịp Tết Bính Ngọ, không đứng ngoài trào lưu. Sao nhí liên tục lăng xê các thiết kế áo dài đính kim sa có màu sắc nổi bật, phù hợp với không khí lễ hội.

Ca sĩ Phương Ly, Cara tươi mát với áo dài kim sa tông xanh pastel.

Gây bất ngờ nhất đường đua thời trang Tết Bính Ngọ là sự trở lại của áo bà ba. Từ trang phục dân dã, áo bà ba trở lại gây sốt cùng tinh thần mới mẻ, hiện đại.

Mẹ con Pam - Salim, hội bạn Diệu Nhi, Sĩ Thanh chọn áo bà ba tông màu pastel nhã nhặn đi sắm Tết, đi chùa cầu may đầu năm.

Những chi tiết đặc trưng như cổ tròn, hàng nút trước ngực, áo hai tà vẫn được giữ lại. Tuy nhiên, phần tay áo được biến tấu thành tay phồng hoặc tay loe, kết hợp phom dáng suông rộng giúp tổng thể trở nên mềm mại và bay bổng hơn.

Midu, Hoa hậu Phương Khánh diện bộ đồ bà ba, phối cùng túi đan.

So với áo dài, trang phục bà ba mang lại sự linh hoạt đáng kể. Người mặc có thể diện khi đi lễ chùa trang nghiêm, đồng thời vẫn thoải mái tham gia hoạt động du Xuân ngoài trời. Khả năng tái sử dụng trong nhiều dịp cũng khiến xu hướng này nhận được sự quan tâm của giới trẻ.

Các mỹ nhân Việt ưu ái các bộ đồ bà ba chất liệu lụa, gấm để mặc vào những ngày Tết, mang lại cảm giác sang trọng, quý phái. Nổi bật trong làn sóng này là Minh Hằng, "Chị Đẹp" tích cực lăng xê áo bà ba suốt những ngày giáp Tết.

Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Phương Khánh "ghi điểm" nhờ loạt tạo hình diện đồ bà ba ấn tượng.

Một số "nàng thơ" lựa chọn guốc gỗ và phụ kiện cài tóc truyền thống để hài hoà với trang phục. Trong khi đó, nhiều mỹ nhân mạnh dạn kết hợp vòng cổ ngọc trai, kính mát hay túi xách hàng hiệu, tạo nên hình ảnh “phú bà” hiện đại.