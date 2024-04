Lý do Song Joong Ki trở thành cameo trong Queen of Tears: Liên quan tới Ji Won

HHT - Tin tức về việc Song Joong Ki sẽ xuất hiện trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) với vai trò diễn viên khách mời được xác nhận trước khi phim lên sóng. Theo truyền thông Hàn, Song Joong Ki nhận lời tham gia là nhờ mối quan hệ của anh và Kim Ji Won.

Theo trang Xportsnews của Hàn, Song Joong Ki xuất hiện trong Queen of Tears nhờ mối liên kết của anh và Kim Ji Won. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Descendants of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) và Arthdal Chronicles (Biên niên sử Arthdal). Ngoài ra, Song Joong Ki và Kim Ji Won hiện cũng cùng hoạt động dưới trướng của Highzium Studio. Đây cũng là cuộc hội ngộ của anh và đạo diễn Kim Hee Won - người đứng sau thành công của Vincenzo.

Song Joong Ki đã góp mặt khoảng 5 phút trong tập 8 của Queen of Tears. Phân cảnh này khiến khán giả thích thú và đang viral khắp mạng xã hội khi anh dùng tư cách Vincenzo (vai diễn của Song Joong Ki trong bộ phim Vincenzo) xuất hiện. Profile của luật sư đại diện ly hôn cho Hong Hae In gây choáng vì như "đa vũ trụ" phim Hàn.

Anh được giới thiệu là "người thừa kế trẻ nhất" (vai thiếu gia Do Jun trong Reborn Rich), "cựu quân nhân đóng quân ở nước ngoài" (Yoo Shi Jin trong Hậu Duệ Mặt Trời), "người đi tàu vũ trụ đến đây" (Tae Ho trong Con Tàu Chiến Thắng), "còn có người nói anh ta là người sói" (trong Cậu Bé Người Sói), nhưng thực chất là mafia tới từ Ý (Vincezo).

Trước Song Joong Ki, Queen of Tears cũng đón kha khá dàn sao khách mời ấn tượng như Oh Jung Se, Ko Kyu Pil, Im Chul Soo... Nửa chặng sau của phim sẽ còn những gương mặt đặc biệt nào đang chờ "đánh úp" người xem?