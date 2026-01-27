Lý Đức, Đình Bắc có thể vắng mặt ở những trận đấu nào tiếp theo vì án phạt thẻ đỏ?

HHTO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố án phạt đối với các trường hợp nhận thẻ đỏ của cầu thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Trong đó, trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đều phải nhận án treo giò, đồng nghĩa có thể vắng mặt ở một số trận đấu quốc tế quan trọng sắp tới của ĐT Việt Nam.

Ở trường hợp của trung vệ Phạm Lý Đức, trung vệ sinh năm 2004 đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc sau tình huống đánh nguội đối phương. Sau khi xem xét băng hình và báo cáo của tổ trọng tài, AFC xác định đây là hành vi bạo lực và quyết định treo giò Lý Đức ba trận đấu quốc tế chính thức.

Án phạt này đã khiến Lý Đức không thể góp mặt ở trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc. Đồng thời, trung vệ này sẽ tiếp tục bị cấm thi đấu thêm 2 trận quốc tế chính thức tiếp theo nếu được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Theo lịch thi đấu dự kiến, hai trận đấu mà Lý Đức có thể phải vắng mặt là các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 và các trận đầu tiên tại AFF Cup 2026, tùy theo quyết định triệu tập của ban huấn luyện.

Các trận đấu mà Lý Đức có thể phải vắng mặt là các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 và các trận đầu tiên tại AFF Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc. AFC xác định hành vi của tiền đạo này đủ điều kiện áp dụng án treo giò hai trận quốc tế chính thức tiếp theo.

Do Đình Bắc đã hết tuổi tham dự các giải U23, án phạt sẽ được chuyển sang cấp độ ĐT quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo sinh năm 2004 sẽ không thể thi đấu hai trận quốc tế chính thức tiếp theo của ĐT Việt Nam nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Hàn Quốc tranh hạng Ba.

Theo lịch thi đấu hiện tại, ĐT Việt Nam sẽ có trận gặp ĐT Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Sau đó là hành trình tham dự ASEAN Cup 2026. Đây là những giải đấu nhiều khả năng sẽ được tính để Đình Bắc chấp hành án treo giò. Trong bối cảnh trận gặp ĐT Malaysia mang ý nghĩa quan trọng, không loại trừ khả năng ban huấn luyện sẽ cân nhắc phương án để Đình Bắc trả án phạt ở các trận vòng bảng ASEAN Cup 2026 thay vì vòng loại Asian Cup.

Các án phạt của AFC với Lý Đức và Đình Bắc không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân 2 cầu thủ mà còn đặt ra những bài toán về nhân sự cho ĐT Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, khi đội bóng bước vào chuỗi giải đấu quốc tế có tính chất then chốt.