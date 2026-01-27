Loạt hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tuần lễ "Sinh viên TP.HCM tiến theo cờ Đảng"

HHTO - Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2026) và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức Diễn đàn "Sinh viên TP.HCM tự hào, vững tin theo Đảng", đồng thời khởi động Tuần lễ "Sinh viên TP.HCM tiến theo cờ Đảng" năm học 2025 - 2026.

Chiều 26/1, diễn đàn "Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tự hào, vững tin theo Đảng" chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tại TP.HCM. Nội dung diễn đàn được tổ chức theo hình thức sinh hoạt chính trị kết hợp trao đổi, thảo luận, bảo đảm tính trang trọng, thiết thực và có chiều sâu giáo dục. Ban Tổ chức diễn đàn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Trong khuôn khổ diễn đàn, đồng chí Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM có phát biểu đề dẫn, định hướng 5 nội dung: Lý tưởng cách mạng trong thời đại mới; khát vọng cống hiến và động cơ phấn đấu vào Đảng; giải pháp nâng cao công tác phát triển Đảng viên gắn liền với việc "mềm hóa" giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ - thanh niên - sinh viên; vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trách nhiệm của mỗi sinh viên rèn luyện, học tập và cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trọng tâm của chương trình là phần trao đổi của các đại biểu, sinh viên và khách mời, làm rõ tác động của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc hình thành lý tưởng cống hiến và hành động của sinh viên. Đồng thời, diễn đàn là nơi sinh viên bày tỏ ý chí, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới của Đảng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất, hiến kế cho công tác Đoàn - Hội Sinh viên trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, BTC cũng khởi động Tuần lễ "Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tiến theo cờ Đảng" năm học 2025 - 2026, thực hiện từ ngày 26/1/2026 đến ngày 5/2/2026 tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và các không gian sinh hoạt chính trị - văn hóa phù hợp trên địa bàn TP.HCM.

Tuần lễ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Đây là cơ hội để tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, qua đó bồi đắp niềm tin chính trị, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của sinh viên TP.HCM đối với Đảng và đất nước.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng truyền thông của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và cơ sở thông qua infographic, clip, bài viết chuyên đề, phóng sự, buổi sinh hoạt Chi hội, câu lạc bộ, đội - nhóm... Qua đó, nhằm giáo dục về ý nghĩa lịch sử Ngày thành lập Đảng, quán triệt các quan điểm, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển thanh niên và phát triển TP.HCM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động tiêu biểu của tuần lễ: Chương trình gặp gỡ, biểu dương cán bộ Đoàn học sinh trúng tuyển đại học và Liên hoan Gương mặt Thủ lĩnh trẻ TP.HCM; trao tặng công trình Phục hồi di ảnh cho gia đình chính sách; Cuộc thi viết Thưa Đảng quang vinh; các hành trình về nguồn, giao lưu đảng viên trẻ tiêu biểu; tọa đàm chuyên đề về vai trò của đảng viên trẻ trong phát triển khoa học, kinh tế tư nhân; các chương trình văn hóa - nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân; các công trình thanh niên tiêu biểu như Số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.