Mặc Vũ Vân Gian: Vương Tinh Việt đề nghị cảnh hôn làm Ngô Cẩn Ngôn "xịt keo"

HHT - Như món quà trong mùa lễ hội đặc biệt của riêng BTS và ARMY - FESTA 2024, Jung Kook cho trình làng bài hát dành tặng người hâm mộ, thể hiện sự biết ơn chân thành và gửi gắm niềm hy vọng cùng nhau viết tiếp những câu chuyện mới trong "Never Let Go".