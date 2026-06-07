Malaysia: Nữ du khách bị lạc trong rừng suốt 13 ngày sống sót bằng cách nào?

HHTO - Một nữ du khách người Malaysia được tìm thấy còn sống sau 13 ngày mất tích trong rừng. Điều gì đã giúp cô sống sót suốt thời gian dài như vậy ở nơi rừng núi với địa hình đặc biệt hiểm trở?

Tóm tắt nhanh: · Một nữ du khách người Malaysia sống sót sau 13 ngày bị lạc trong rừng. · Người phụ nữ cho biết mình sống được nhờ ăn quả dại và uống nước ở suối hoặc những giọt sương. · Câu chuyện khiến nhiều người chú ý vì bà ấy bị lạc ở nơi địa hình rất hiểm trở, điều kiện khắc nghiệt.

Nữ du khách người Malaysia vừa được tìm thấy còn sống sau gần 2 tuần mất tích ở nơi rừng núi đã khiến đội cứu hộ cũng bất ngờ. Mà khu vực rừng núi này lại có địa hình vô cùng hiểm trở với những thung lũng, thác nước, lối đi gồ ghề mà ngay cả với những người dẫn đường, việc vượt qua một số đoạn cũng không hề dễ dàng.

Mất tích trong chuyến đi trek nơi rừng núi

Theo trang Free Malaysia Today, cô Jaslinda, 49 tuổi, bắt đầu chuyến đi trek ở khu vực rừng núi từ hôm 23/5 cùng 13 du khách khác và 2 người dẫn đường.

Trên đường đi, Jaslinda và một người trong đoàn bị mệt nên dừng lại nghỉ. Sau đó, Jaslinda một mình đi tiếp - được cho là để tìm người giúp - và không ai thấy cô đâu nữa. Vì vậy, cô được báo cáo là mất tích.

Các đội cứu hộ đã đi tìm Jaslinda suốt nhiều ngày. Cuối cùng, một người dân làng ở gần khu vực rừng núi đó đã tình cờ nhìn thấy cô trong tình trạng kiệt sức và đang khóc nên vội đưa cô về làng nghỉ rồi liên lạc với lực lượng chức năng.

Jaslinda ăn mỳ gói mà dân làng nấu cho sau khi được cứu. Ảnh: Tapah Media Official.

Người phụ nữ đã sống sót bằng cách nào?

Theo SCMP, cô Jaslinda sống sót chủ yếu nhờ ăn quả dại trong rừng và uống nước từ suối. Dường như đã có một khoảng thời gian khoảng 3 ngày, cô không tìm được nước uống. Cũng may là sau đó, cô có thể uống những giọt sương nên sống sót.

Trong cuộc phỏng vấn với trang New Straits Times, cô Jaslinda kể, khi đi tìm trợ giúp, ban đầu cô leo lên một đỉnh núi. Lúc ấy, điện thoại của cô hết pin. Jaslinda đợi trên đỉnh núi nhưng không thấy ai liền đi xuống nhưng hoàn toàn mất phương hướng.

"Tôi ngã rất nhiều lần, tôi cứ đi thành vòng tròn và quay lại chỗ cũ, rồi tôi lại đổi hướng… Tôi cảm thấy mình sẽ chết vì đường đi cứ lên và xuống mãi… Rồi tôi tìm thấy nước và uống, rồi thấy một cái hang nên chui vào…" - cô Jaslinda kể.

Một nhân viên cứu hộ tìm kiếm ở khu vực rừng núi mà Jaslinda mất tích: Có thể thấy địa hình rất khó khăn, rừng rậm rạp. Ảnh: BombaPerak Official.

Khi bị lạc, giữ tinh thần là rất quan trọng

Khi bị lạc trong rừng, trên núi, con người xuống tinh thần rất nhanh không chỉ do đói khát mà còn vì cảm giác cô lập, sợ hãi khi ở một mình giữa thiên nhiên rộng lớn. Trường hợp của cô Jaslinda được gọi là một "điều kỳ diệu" và đang rất được chú ý ở Malaysia và các nước Đông Nam Á khác.

Ông Sabarodzi ở Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak (nơi bà Jaslinda mất tích), cho rằng nữ du khách này sống sót được một phần nhờ ý chí kiên cường. Chồng của Jaslinda cũng nói đã luôn tin là cô vẫn sống, vì "cô ấy luôn rất mạnh mẽ".

Jaslinda được đưa vào bệnh viện điều trị. Ảnh: NST.

Hiện cô Jaslinda đang được điều trị vì bị thương ở đầu do nhiều lần ngã, có những lần ngã từ độ cao khoảng 3 mét và 5 mét ở khu vực có địa hình hiểm trở.