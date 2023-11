MAMA 2023: BTS vắng mặt vẫn ẵm Daesang, TWICE là nhóm nữ duy nhất trong Top 10 Bonsang

HHT - Giải thưởng của MAMA 2023 có nhiều tương đồng với năm ngoái. Chỉ có một Daesang được trao vào ngày đầu tiên, chủ nhân cũng là cái tên y chang năm 2022. Cũng chỉ có duy nhất một nhóm nữ chiến thắng Bonsang "Worldwide Fans' Choice".

Ngày đầu tiên của MAMA 2023 vừa chính thức khép lại. Những chủ nhân đầu tiên của "cúp vàng" đã được hé lộ. Ở hạng mục Worldwide Fans' Choice, năm ngoái, BLACKPINK là nhóm nữ duy nhất chiến thắng thì năm nay, TWICE là girl group duy nhất góp mặt. 9 cái tên còn lại là: TXT, BTS, ZEROBASEONE, ENHYPEN, Lim Young Woong, ATEEZ, NCT DREAM, Stray Kids, SEVENTEEN.

Một trong những giải thưởng cao nhất - Daesang Worldwide Icon of The Year được công bố vào cuối đêm đầu tiên của MAMA 2023. Điều này tương tự với năm ngoái và chủ nhân cũng không phải ai khác, vẫn là BTS. Như vậy, kể từ khi Daesang Worldwide Icon of The Year được ra mắt vào năm 2018, BTS là nghệ sĩ duy nhất thắng giải này, trong 6 năm liên tiếp.

Không có thành viên nào của nhóm góp mặt tại MAMA 2023, vì thế, Jung Kook đã đại diện gửi video phát biểu nhận giải. Với Daesang tại MAMA 2023, BTS chính thức nâng tổng số Daesang đang có lên 74, duy trì vị trí nghệ sĩ K-Pop có nhiều Daesang nhất.

RIIZE và ZEROBASEONE chiến thắng Favorite New Artist. Đây là hạng mục mới được MAMA công bố vào năm ngoái.

TVXQ giành giải Inspiring Achievement, nhờ những đóng góp lớn cho nền âm nhạc K-Pop suốt 20 năm qua, mở đường cho làn sóng Hallyu ở thị trường Nhật Bản.

Chủ nhân của một số giải thưởng phụ khác gọi tên Yoshiki ở hạng mục Favorite International Artist, TREASURE chiến thắng Galaxy Neo Flip Artist, hạng mục Favorite Asian Male Group gọi tên INI, Favorite Asian Female Group là Kep1er.

Toàn bộ những giải thưởng sẽ được hé lộ vào ngày mai (29/11). Chủ nhân của 3 cúp Daesang còn lại khiến nhiều khán giả hồi hộp ngóng chờ. Dàn sao biểu diễn ngày 2 cũng có nhiều cái tên đáng chú ý bao trọn từ Gen 3 tới Gen 4 là ATEEZ, NiziU, RIIZE, ZEROBASEONE, BOYNEXTDOOR, EL7ZUP, (G)I-DLE, LE SSERAFIM, SEVENTEEN.