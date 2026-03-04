3 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

HHTO - Trong danh sách đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ghi nhận nhiều gương mặt nổi bật đang làm việc tại các cơ sở nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. 3 nhà khoa học trẻ dưới đây được đánh giá cao nhờ thành tích nghiên cứu xuất sắc, có ảnh hưởng học thuật và giá trị ứng dụng rõ rệt.

Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh - Dấu ấn Việt Nam trong nghiên cứu robot và phương tiện tự hành

Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (sinh năm 1991) hiện công tác tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), là nhà nghiên cứu trẻ nổi bật trong lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và hệ thống tự hành.

Thiên Minh là tác giả của 21 công bố khoa học quốc tế thuộc nhóm Q1, trong đó có 10 bài với vai trò tác giả chính. Hướng nghiên cứu chính của anh tập trung vào dung hợp cảm biến đa mô hình cho hệ thống robot và phương tiện tự hành, giúp các thiết bị thông minh nhận thức môi trường chính xác hơn trong điều kiện đô thị phức tạp.

Các công trình của Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh không chỉ có giá trị học thuật mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong giao thông thông minh, robot dịch vụ và tự động hóa. Trước đó, anh từng được trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng, ghi nhận những đóng góp nổi bật của nhà khoa học trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặng Thị Lệ Hằng - Nhà khoa học trẻ theo đuổi vật liệu y sinh vì sức khỏe cộng đồng

Đặng Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993) hiện là Phó trưởng Phòng Công nghệ vật liệu y sinh, Viện Công nghệ Tiên tiến, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ở tuổi còn rất trẻ, Lệ Hằng đã là tác giả chính của 46 công bố khoa học quốc tế, trong đó nhiều bài đăng trên các tạp chí uy tín nhóm Q1, Q2. Bên cạnh đó, chị còn là đồng tác giả của 2 cuốn sách chuyên khảo, sở hữu 3 bằng sáng chế và chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Viện.

Hướng nghiên cứu của TS. Đặng Thị Lệ Hằng tập trung vào vật liệu y sinh thông minh, phục vụ tái tạo mô và hỗ trợ điều trị các bệnh lý phức tạp. Các kết quả nghiên cứu được đánh giá có tiềm năng ứng dụng cao trong y học, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Với những đóng góp nổi bật, chị cũng từng được trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng.

Phạm Anh Tuấn - Nhà khoa học trẻ Việt Nam trong Top 2% ảnh hưởng toàn cầu

Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991) hiện là nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), hoạt động trong lĩnh vực địa kỹ thuật, năng lượng và hạ tầng bền vững.

Phạm Anh Tuấn là tác giả chính của 36 bài báo khoa học quốc tế thuộc nhóm Q1, trong đó có tới 33 bài giữ vai trò tác giả chính. Anh cũng là phản biện khoa học cho hơn 30 tạp chí quốc tế, đồng thời là thành viên ban biên tập của tạp chí Geosynthetics International.

Đáng chú ý, Phạm Anh Tuấn nằm trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo đánh giá của Stanford/Elsevier. Anh sáng lập GREENX Lab, tập trung nghiên cứu các giải pháp hạ tầng và năng lượng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Những thành tích này giúp anh trở thành ứng viên sáng giá ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.