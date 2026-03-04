Hòa Minzy thể hiện ca khúc chính thức chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

HHTO - Ca khúc "Áo xanh gọi tương lai" được lựa chọn làm ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, do ca sĩ Hòa Minzy thể hiện. Tác phẩm mang tinh thần trẻ trung, hào sảng, thể hiện khát vọng cống hiến, xung kích và sáng tạo của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới.

Áo Xanh Gọi Tương Lai do nhạc sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc - hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội - sáng tác. Ca khúc được xây dựng trên nền nhịp điệu hành khúc hiện đại, ca từ giàu hình ảnh, truyền tải thông điệp đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng “căng buồm ra biển lớn”, góp sức dựng xây đất nước.

Ca sĩ Hòa Minzy chụp ảnh cùng các bạn đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: TPO)

Phần phối khí của ca khúc do nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đảm nhiệm, mang đến màu sắc tươi mới, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được tinh thần trang trọng, phù hợp với không khí của một sự kiện chính trị - xã hội lớn của thanh niên cả nước. Trong bản thu âm, Hòa Minzy không chỉ thể hiện trọn vẹn tinh thần bài hát mà còn hòa giọng cùng chính tác giả, tạo nên sự kết nối cảm xúc đặc biệt.

Ca khúc "Áo Xanh Gọi Tương Lai".

Việc lựa chọn Áo Xanh Gọi Tương Lai làm ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Sau khi phát hành bản audio, ca khúc sẽ được phổ biến rộng rãi trên các nền tảng số, báo chí và trong chuỗi hoạt động của Đoàn các cấp.

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như các cuộc thi cover, thi trình diễn tập thể, thử thách sáng tạo trên mạng xã hội nhằm đưa ca khúc đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, thanh niên. MV chính thức của bài hát với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cũng dự kiến sẽ sớm ra mắt, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trước thềm Đại hội.

Với giai điệu sôi nổi, ca từ giàu cảm hứng và thông điệp rõ ràng, Áo Xanh Gọi Tương Lai được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn âm nhạc, đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.