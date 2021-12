Marvel và Sony hết "nghỉ chơi": Spider-Man quay thêm 3 phần phim, tương lai Venom để ngỏ

HHT - Marvel Studios và Sony Pictures đã mở rộng thỏa thuận của họ về Spider-Man. Theo đó, “No Way Home” sẽ không phải là phần phim cuối cùng, sẽ có ít nhất ba phần phim nữa về Người Nhện do Tom Holland nhả tơ.

Nhà sản xuất Amy Pascal - người có tiếng nói quan trọng trong cuộc thương lượng lịch sử giữa Sony Pictures và Marvel Studios nhằm đưa Người Nhện trở lại màn ảnh - vừa xác nhận Sony sẽ tiếp tục hợp tác cùng Marvel để thực hiện ít nhất ba phần phim Spider-Man nữa. Đặc biệt, Tom Holland vẫn diễn chính vai Peter Parker (tên thật của Người Nhện). Như vậy, Spider-Man: No Way Home công chiếu cuối tháng 12 này không phải là bộ phim riêng cuối cùng của “Nhện nhí” Tom Holland tại MCU.

Một thỏa thuận chưa từng có giữa Marvel Studios và Sony Pictures đã đưa Người Nhện vào MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), và bây giờ Peter Parker của Tom Holland sẽ tiếp tục tham gia ba phần phim khác sau Spider-Man: No Way Home. Thực tế, đã có một số khó khăn trong quá trình đàm phán của hai hãng phim. Được biết, mối quan hệ giữa Marvel và Sony đã đứt gãy vào năm 2019, trước sự hoảng hốt của các fan. Phải nhờ đến sự can thiệp của một số cá nhân, trong đó có Tom Holland, hai hãng phim mới trở lại với nhau và “thân thiện” hơn.

Thỏa thuận ban đầu giữa Marvel và Sony bao gồm 5 bộ phim, cả chung lẫn riêng. Theo đó, Người Nhện của Tom Holland đã xuất hiện trong MCU qua các phim: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: End Game, và Spider-Man: Far From Home. Theo thỏa thuận ban đầu, Marvel thay mặt Sony sản xuất các phim riêng về Người Nhện, Sony nhận được lợi nhuận, đổi lại Marvel có thể sử dụng Người Nhện trong các phim chung của hãng.

Khi thỏa thuận được gia hạn vào năm 2019, nó chỉ bao gồm hai bộ phim mới: Spider-Man: No Way Home và một phim chưa được tiết lộ của Marvel. Các điều khoản lúc này được cho biết là đã thay đổi một chút, cụ thể Disney nhận được 25% lợi nhuận từ Spider-Man: No Way Home nhưng cũng phải trả khoảng 1/4 chi phí sản xuất.

Với sự gia hạn thỏa thuận mới nhất giữa Marvel và Sony, đồng nghĩa với việc sẽ có bộ ba phim Người Nhện mới với sự tham gia của Tom Holland, mở ra nhiều tương lai hấp dẫn. Bộ ba phim đầu tiên tập trung vào cuộc sống của Peter Parker ở trường trung học, đến Spider-Man: No Way Home “Nhện nhí” đã là học sinh cuối cấp. Như thế, có khả năng bộ ba phim tiếp theo sẽ lấy bối cảnh Peter Parker đi học đại học.

Tuy nhiên, việc Spider-Man sẽ phát triển như thế nào hay Venom của Sony có “bước vào” MCU hay không với thỏa thuận mới này vẫn còn là một ẩn số. Nhiều dữ kiện vẽ ra một tương lai đa vũ trụ đầy hấp dẫn mà các fan tin rằng Spider-Man: No Way Home sắp công chiếu sẽ là khởi đầu của tương lai ấy.

Khá chắc chắn rằng, Người Nhện sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng trong MCU và các cuộc phiêu lưu sắp tới của siêu anh hùng nhả tơ này sẽ còn cuốn hút người hâm mộ. Như đạo diễn Joe Russo của Avengers: Endgame đã từng nói về việc Người Nhện đang trở nên quan trọng như thế nào với MCU: “Tom Holland đang bước vào vai trò mà Robert Downey (Iron Man) từng đảm nhận cho Marvel, đó là nhân vật được yêu thích, và theo nhiều cách là linh hồn của vũ trụ Marvel”.