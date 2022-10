Master 2022 by TikTok: Dự đoán Top 10 thí sinh xuất sắc vòng loại trừ tại buổi livestream công bố

HHT - Trải qua 5 ngày Vòng loại trừ (1 - 6/10/2022), 800 videos đã được đăng tải và thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng, Master 2022 by TikTok đã nhận về những bài dự thi vô cùng xuất sắc cho cả 5 hạng mục video: Music, Acting, Lifestyle, Sport, Game.

Với thông điệp "Glow up yourself, light up others" - "Sáng chất riêng, toả nhiệt huyết", cuộc thi năm nay không chỉ "tiếp lửa" và tôn vinh tinh thần sáng tạo đậm chất riêng của các nhà sáng tạo nội dung. Mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, giúp truyền cảm hứng và phát hiện những nhân tố mới trong các lĩnh vực.

Khép lại vòng loại trừ, Master 2022 by TikTok đã tập hợp về cho mình các “chiến binh nghìn máu”, đầy tài năng và chất riêng ở mỗi hạng mục. Video tham gia gây ấn tượng mạnh với sự sáng tạo, đầu tư chuyên nghiệp, hết mình với đam mê và thu hút lượt tương tác đông đảo từ cộng đồng người dùng TikTok.

Cùng đón chờ những gương mặt sẽ góp mặt trong top 10, tiếp tục bước vào vòng bình chọn đầy cam go tại buổi livestream công bố kết quả top 10 sắp tới, diễn ra vào lúc 20h tối chủ nhật, ngày 16/10/2022 tại kênh @tiktokcreators_vn và @master2022bytiktok.

Không chỉ mang đến những giây phút hồi hộp, hé mở danh sách các thí sinh top 10 đầy tài năng, livestream Master 2022 by TikTok còn tiết lộ những khoảnh khắc vô cùng thú vị, những bí mật về Master 2022 độc quyền chỉ được kể tại buổi livestream.

Đồng hành cùng Host Tun Phạm tại buổi livestream là các giám khảo khách mời vô cùng đình đám đại diện cho từng hạng mục như streamer ViruSs, MC Thanh Thanh Huyền, giám đốc sáng tạo - diễn viên Denis Đặng, nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing và vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc.

Ngoài ra, các thí sinh còn có cơ hội được gặp gỡ các cố vấn đến nhiều công ty giải trí và truyền thông danh tiếng với những góc nhìn thú vị. Đây cũng là cơ hội có “1-0-2” cho các bạn thí sinh được trao đổi và học hỏi nhiều hơn để tìm được nét cá tính riêng và tỏa sáng trong các chặng đua sắp tới.

Cuộc đua Master 2022 by TikTok hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình tìm kiếm và tôn vinh nhà tạo sáng tạo nội dung bùng nổ và lan tỏa những giá trị tích cực khắp nền tảng. Đồng thời, cuộc thi còn là bệ phóng nơi những tài năng mới có cơ hội được cộng đồng đón nhận rộng rãi và có thể tạo nên những trào lưu được nhiều người yêu thích.