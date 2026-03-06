Ngày mai Hà Nội có thể lại nồm, bao giờ mới có đợt không khí lạnh tiếp theo?

HHTO - Gió chuyển hướng và Hà Nội lại tăng ẩm, ngày mai có thể nồm. Bao giờ miền Bắc mới đón đợt không khí lạnh tiếp theo, và trong đợt đó Hà Nội có rét nhiều không?

Khi ngày 8/3 đến gần cũng là lúc nhiều người ở Hà Nội nhắc rằng trời sắp mưa, nồm. Điều này là dễ hiểu vì khoảng thời gian xung quanh ngày mùng 8/3 hằng năm là khoảng giữa mùa Xuân, ở Hà Nội trời thường ẩm, dễ nồm, dễ có sương mù và rồi có thể “quá mù ra mưa”.

Hôm nay, 6/3, Hà Nội cũng bắt đầu tăng ẩm. Nhiệt độ cảm nhận buổi chiều ở khoảng 23 - 25oC, có thể gọi là mát, và mức nhiệt độ này sẽ không thay đổi nhiều trong ngày mai, ngày kia. Nhưng mức ẩm thì tăng, và 2 ngày cuối tuần, ở Hà Nội có thể lại nồm, nhất là vào buổi sáng và tối. Đúng ngày 8/3 có thể còn có mưa, nhưng nếu có thì khả năng chỉ là mưa nhỏ, mưa phùn.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 6/3, và có thể là cả chiều mai và chiều ngày kia nữa (7 - 8/3). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy bao giờ miền Bắc lại có không khí lạnh?

Dự báo đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ về đến miền Bắc vào trong ngày 9/3 và bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội từ đêm 9/3, rạng sáng 10/3. Do có không khí lạnh, nhiệt độ trong ngày 10/3 ở Hà Nội sẽ giảm, nồm ẩm chấm dứt, trời chuyển lạnh.

Nhưng đợt không khí lạnh này dự báo cũng không khác những đợt gần đây, tức là nhẹ và ngắn. Dù sao, gió mùa Đông Bắc cũng sẽ khiến trời dịu hơn, dễ chịu hơn.

Các mô hình hiện tại dự báo trong tháng 3 miền Bắc còn đón những đợt không khí lạnh nữa, nhưng có lẽ đợt ngày 10/3 tới đây dù nhẹ thì cũng vẫn là mạnh nhất từ giờ đến cuối tháng rồi và những đợt sau đó, nếu có, còn nhẹ hơn nữa.