Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Hà Nội sắp tăng nhiệt nhẹ khi không khí lạnh suy yếu, bao giờ lại có mưa?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đợt không khí lạnh ở miền Bắc sẽ sớm suy yếu và nhiệt độ ở Hà Nội lại bắt đầu tăng nhưng chậm và ít. Có một điều đáng chú ý hơn nhiệt độ trong vài ngày tới là ở Hà Nội sẽ lại có mưa. Dự báo Hà Nội mưa vào hôm nào?

Không khí lạnh về khiến thời tiết ở Hà Nội dễ chịu hơn, trong nhà khô ráo hơn ngay cả khi ngoài trời hơi có mưa. Tuy nhiên, không khí lạnh không duy trì lâu - đây là điều thường thấy ở thời điểm mùa Xuân thế này.

Sáng nay, 4/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 17oC, đây được cho là thời điểm rét nhất trong đợt lạnh này rồi. Đến chiều nay, nhiệt độ cảm nhận lên mức 24 - 25oC, trời chuyển mát chứ không còn lạnh nữa.

Trong hôm nay, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, gió chuyển hướng Đông Nam. Nhưng trong khoảng 2 ngày tới, ở Hà Nội có gió Đông Bắc theo kiểu “ú òa”, có lúc là Đông - Đông Bắc, có lúc lại là Đông Nam. Không khí lạnh “chập chờn” như vậy giúp nhiệt độ chỉ tăng nhẹ hoặc đi ngang chứ không gây nóng nực, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều dự báo chỉ lên tới khoảng 26oC. Trời nếu ẩm cũng chủ yếu là buổi đêm và sáng sớm.

temp-mar5-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap. ICON.

Đáng chú ý hơn là sắp tới dự báo Hà Nội lại mưa. Các bà, các mẹ hay nói “cứ đến mùng 8 tháng 3 là mưa” - và năm nay điều này có lẽ sẽ đúng. Vì theo các mô hình hiện tại thì Hà Nội sẽ có mưa rải rác đúng vào ngày 8/3, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn, và trời nhiều mây, nồm ẩm cả ngày. Vì vậy, vào ngày 8/3, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, và khi có mưa phùn cùng nồm ẩm thì có lẽ không nên mặc đồ sáng màu, nhỡ bị bẩn là rất khó giặt sạch.

ft1476.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #bao giờ Hà Nội hết lạnh #bao giờ Hà Nội có mưa #không khí lạnh Hà Nội #gió mùa Đông Bắc #Hà Nội nồm ẩm #Hà Nội còn nồm ẩm không #Hà Nội hết nồm ẩm chưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục