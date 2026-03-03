Substack - mạng xã hội mới được ví như "Threads 2.0" có gì thu hút?

HHTO - Cư dân mạng đang "ồn" về Substack - nền tảng mạng xã hội mới được nhận xét là "Threads kết hợp LinkedIn" dành cho những ai thích đọc chậm, bổ sung kiến thức.

Thời gian gần đây, Substack đang trở thành một trong những đề tài nóng trên mạng xã hội Việt Nam và quốc tế. Nhiều cư dân mạng mô tả nền tảng này như một sự kết hợp thú vị giữa Threads và LinkedIn, nhưng theo hướng mở công khai hơn, khuyến khích cộng đồng theo dõi và bàn luận sâu sắc.

Trên Threads, nhiều "cư dân" đang bày tỏ sự thích thú của mình với "ngôi nhà" mới mang tên Substack. Một số người đã bắt đầu phát triển nội dung mà mình yêu thích trên nền tảng này và dùng các trang phổ biến như Facebook, Threads để lan tỏa. Vì người dùng Substack thường chia sẻ các bài viết học thuật, cung cấp thông tin theo hướng phân tích sâu về một lĩnh vực nên mạng xã hội này được đánh giá là ít "ồn ào" hơn.

Cư dân Threads bày tỏ sự yêu thích cho Susbtack, đồng thời chia sẻ những tài khoản chất lượng cho người mới.

Substack được thành lập năm 2017 bởi Chris Best, Jairaj Sethi và Hamish McKenzie. Ban đầu, ứng dụng này nổi lên như công cụ gửi bản tin, tức là người dùng để lại mail cá nhân để nhận tin mới từ tác giả. Substack nhanh chóng phát triển thành hệ sinh thái hoàn chỉnh kết hợp giữa blog cá nhân, nhận bản tin qua mail, podcast và thậm chí video.

Điểm khác biệt lớn nhất so với các nền tảng khác là người sáng tạo hoàn toàn sở hữu danh sách độc giả, không bị phụ thuộc vào thuật toán phân phối nội dung ngẫu nhiên và có thể kiếm tiền trực tiếp từ người đọc qua mô hình đăng ký trả phí, trong đó Substack thu phí 10% trên doanh thu từ người đăng ký.

Giao diện một tài khoản sáng tạo nội dung trên Substack, bao gồm các bài viết chuyên sâu về chủ đề cụ thể nào đó.

Substack có cách đăng ký tài khoản khá đơn giản, yêu cầu người dùng cung cấp tên tài khoản mới và e-mail mà thôi. Ngoài ra, người dùng cũng được yêu cầu chọn các chủ đề bản thân quan tâm và theo dõi trước ít nhất 1 tài khoản vì yêu cầu hợp lệ. Nội dung trên "tường nhà" có thể hoàn toàn miễn phí hoặc kết hợp với trả phí.

Chưa kể, Substack còn có tính năng Ghi chú (Notes) tương tự như X hay Threads, giúp tương tác nhanh, chia sẻ ý tưởng, khuyến khích khám phá nội dung mới và tăng trưởng người đăng ký nội bộ. Ngoài ra, nền tảng còn hỗ trợ podcast, video, livestream và các công cụ phân tích để theo dõi lượt đọc, tương tác…

Quá trình đăng ký tài khoản Substack khá đơn giản.

Người dùng có thể không cần đăng ký tài khoản, để lại mail cá nhân để nhận nội dung mới từ nhà sáng tạo nội dung bạn yêu thích.

Tính đến đầu năm 2026, Substack tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, có hơn 35 triệu người đăng ký hoạt động hàng tháng, trong đó hơn 5 triệu là đối tượng trả phí. So với Threads hay LinkedIn, Substack nổi bật ở nội dung dài hơi, sâu sắc hơn, ít quảng cáo, ít tranh cãi. Cộng đồng thường là những người có chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến về phát triển bản thân, kinh doanh, sáng tạo nội dung, mang tính ứng dụng cao.

Phần "tường nhà" Substack có thể hoạt động tương tự X, Threads... với tính năng thả tim, bình luận hay đăng lại.

Đối với nhóm ngành nghệ thuật hoặc những ai tìm kiếm nội dung "middle-form" (tức không quá dài nhưng vẫn có chiều sâu), Substack vẫn là lựa chọn hấp dẫn. Hoặc nếu đơn giản là một người muốn khám phá một vùng đất mới, Substack vẫn là nền tảng thú vị để bạn kết nối với những người bạn mới và chia sẻ sở thích chung.