"Mèo xính lao" Hudson Williams chính là ngôi sao "ồn" nhất ở Quả Cầu Vàng 2026

HHTO - Nam diễn viên người Canada gốc Hàn Hudson Williams đang bùng nổ danh tiếng toàn cầu nhờ series "Heated Rivalry". Đặc biệt, anh chàng ghi điểm vì nét điển trai, duyên dáng chuẩn "Wasian Prince" và những hành động "không ai (dám) làm lại" tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 vừa qua, cái tên Hudson Williams trở thành chủ đề "nóng sốt" trên mạng xã hội. Nam diễn viên trẻ vừa thành danh trở thành một trong những ngôi sao thu hút sự chú ý nhất tại sự kiện, không thua kém gì nữ thần tượng Lisa (BLACKPINK) hay "chàng thơ" Timothée Chalamet.

Khoảnh khắc tạo dáng "chỉ Hudson mới dám làm" tại bữa tiệc.

Những khoảnh khắc Hudson Williams đi thảm đỏ, trả lời phỏng vấn, gặp gỡ các sao Hollywood khác hay loạt biểu cảm "muốn bắt Uber về ngay và luôn vì quá nóng bức" đều thu về lượng tương tác khủng.

Thậm chí, những nhân viên, khán giả, phóng viên... tham gia sự kiện Quả Cầu Vàng 2026 cũng không giấu được sự phấn khởi khi bắt gặp anh chàng.

Khoảnh khắc Chris Olsen "há hốc mồm" khi thấy Hudson Williams từ xa tại Quả Cầu Vàng 2026. Nguồn: Chris Olsen

Một phóng viên gọi Hudson Williams từ xa nhưng không thành, có biểu cảm hài hước. Nguồn: @instyle

Nữ người mẫu kiêm KOL Haley Kalil phấn khích khi được gặp Hudson Williams.

Nhân viên, khán giả... tại Quả Cầu Vàng 2026 phấn khích vì Hudson Williams.

Trên mạng xã hội thời gian qua, những chủ đề xoay quanh Hudson Williams đều khiến cộng đồng mạng thích thú, hưởng ứng nồng nhiệt. Từ chia sẻ về cách ăn mặc, chăm sóc da đến gu nước hoa, hoặc thậm chí chỉ là những biểu cảm hoang mang hài hước, mọi thứ đều trở thành đề tài bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Nhiều fan hâm mộ series Heated Rivalry còn bắt đầu săn tìm thương hiệu nước hoa mà anh chàng sử dụng để có "cheap moment" với thần tượng.

Dòng nước hoa mà Hudson Williams sử dụng được fan săn đón.

Bộ biểu cảm "nếu dấu chấm hỏi là một con người" của Hudson Williams.

Trước khi bùng nổ danh tiếng toàn cầu, Hudson Williams có khoảng thời gian chật vật với sự nghiệp. Sao nam sinh năm 2001 chuyển hướng sang đam mê nghệ thuật từ vai trò vận động viên bóng rổ và mất nhiều năm "lăn lộn" với mảng phim ngắn độc lập. Thời điểm săn tìm những vai diễn lớn hơn, Williams phải đi làm bồi bàn cùng nhiều công việc bán thời gian để trang trải chi phí.

Gần đây, một review của khách hàng tại một nhà hàng mì Ý gây chú ý trên mạng xã hội, khi được cho là dành cho Hudson Williams thời còn làm bồi bàn. Đánh giá này cho biết anh chàng bồi bàn tên Hudson nên cân nhắc theo đuổi nghề người mẫu vì nhan sắc vô cùng nổi bật, và giờ đây Hudson đã thật sự trở thành cái tên nổi tiếng.

Đánh giá của khách hàng ăn mì Ý dành cho "bồi bàn" Hudson gây sốt trở lại.

Hiện tại sau vai diễn thành công trong Heated Rivalry, Hudson Williams đang nhận được nhiều cơ hội lớn từ Hollywood. Anh dự kiến sẽ tham gia dự án dài tập The Altruists của Netflix, cũng như tái xuất màn ảnh rộng trong năm 2026 với phim Encore và 8.