"Mèo xính lao" Hudson Williams - ngôi sao "đặc biệt" nhất ở Quả Cầu Vàng 2026

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 vừa qua, cái tên Hudson Williams trở thành chủ đề "nóng sốt" trên mạng xã hội. Nam diễn viên trẻ vừa thành danh trở thành một trong những ngôi sao thu hút sự chú ý nhất tại sự kiện, không thua kém gì nữ thần tượng Lisa (BLACKPINK) hay "chàng thơ" Timothée Chalamet.
Những khoảnh khắc Hudson Williams đi thảm đỏ, trả lời phỏng vấn, gặp gỡ các sao Hollywood khác hay loạt biểu cảm "muốn bắt Uber về ngay và luôn vì quá nóng bức" đều thu về lượng tương tác khủng.
Thậm chí, những nhân viên, khán giả, phóng viên... tham gia sự kiện Quả Cầu Vàng 2026 cũng không giấu được sự phấn khởi khi bắt gặp anh chàng.
Trên mạng xã hội thời gian qua, những chủ đề xoay quanh Hudson Williams đều khiến cộng đồng mạng thích thú, hưởng ứng nồng nhiệt. Từ chia sẻ về cách ăn mặc, chăm sóc da đến gu nước hoa, hoặc thậm chí chỉ là những biểu cảm hoang mang hài hước, mọi thứ đều trở thành đề tài bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Nhiều fan hâm mộ series Heated Rivalry còn bắt đầu săn tìm thương hiệu nước hoa mà anh chàng sử dụng để có "cheap moment" với thần tượng.
Trước khi bùng nổ danh tiếng toàn cầu, Hudson Williams có khoảng thời gian chật vật với sự nghiệp. Sao nam sinh năm 2001 chuyển hướng sang đam mê nghệ thuật từ vai trò vận động viên bóng rổ và mất nhiều năm "lăn lộn" với mảng phim ngắn độc lập. Thời điểm săn tìm những vai diễn lớn hơn, Williams phải đi làm bồi bàn cùng nhiều công việc bán thời gian để trang trải chi phí.
Gần đây, một review của khách hàng tại một nhà hàng mì Ý gây chú ý trên mạng xã hội, khi được cho là dành cho Hudson Williams thời còn làm bồi bàn. Đánh giá này cho biết anh chàng bồi bàn tên Hudson nên cân nhắc theo đuổi nghề người mẫu vì nhan sắc vô cùng nổi bật, và giờ đây Hudson đã thật sự trở thành cái tên nổi tiếng.
Hiện tại sau vai diễn thành công trong Heated Rivalry, Hudson Williams đang nhận được nhiều cơ hội lớn từ Hollywood. Anh dự kiến sẽ tham gia dự án dài tập The Altruists của Netflix, cũng như tái xuất màn ảnh rộng trong năm 2026 với phim Encore và 8.