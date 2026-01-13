Nghịch lý của Triệu Lệ Dĩnh: Làm khách mời thì cực hút, làm nữ chính lại không ổn

HHTO - Khán giả đang bất ngờ với kết quả của Tiểu Thành Đại Sự sau khi lên sóng. Xem ra Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh không dễ làm nên chuyện lớn về lượt xem mỗi tập.

Đầu năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã có cú bùng nổ khi làm khách mời trong phim cổ trang Tiêu Dao. Vai diễn của cô còn được chú ý, bàn tán hơn cả hai vai chính, khiến netizen tấm tắc sức hút của Triệu Lệ Dĩnh thật sự đáng nể, chỉ xuất hiện chút ít cũng đủ giúp phim Tiêu Dao gây sốt.

Mọi người rất chờ đợi Tiểu Thành Đại Sự

Chính vì thế, mọi người kỳ vọng Tiểu Thành Đại Sự (Chuyện Lớn Nơi Phố Nhỏ) mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cùng Huỳnh Hiểu Minh cũng sẽ làm nên chuyện. Phim có hai sao hạng A, thuộc thể loại chính kịch là thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh khi cô từng có Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia rất thành công.

Ấy thế mà sau khi ra mắt khán giả, phim lại có dấu hiệu chững lại ngay từ tập 2, rating không tăng lên, chỉ số nhiệt độ chỉ khoảng 23.000 điểm khá thấp so với một dự án lớn như Tiểu Thành Đại Sự. Quan trọng nữa là số lượng bình luận, nhắc đến phim trên mạng xã hội cũng ít, cho thấy khán giả không quan tâm đến dự án này.

Kiểu nhân vật phụ nữ mạnh mẽ là thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh

Phim lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1980, Triệu Lệ Dĩnh vào vai cô thư ký huyện ủy Lý Thu Bình luôn tha thiết làm gì đó để xây dựng quê hương giàu mạnh. Nhưng khát khao đẹp đẽ ấy của Lý Thu Bình lại bị Trịnh Đức Thành ra sức ngăn cản, cho rằng cô quá non nớt, toàn hoài bão quá cao xa không thể thực hiện thành công. Nhưng dần dần, Trịnh Đức Thành đã phải công nhận tài năng của Thu Bình và cùng cô đưa thị trấn miền biển Nguyệt Hải ngày càng phát triển.

Nhưng Tiểu Thành Đại Sự chưa có dấu hiệu bứt phá

Mẫu nhân vật như Lý Thu Bình không hề xa lạ với Triệu Lệ Dĩnh. Bởi cô đã từng vào vai những cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên cường gây dựng sự nghiệp, vượt qua vô số trở ngại để về đích thành công. Nếu như Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đều ăn khách thì lần này, hành trình vượt khó trong Tiểu Thành Đại Sự lại chưa làm nên chuyện lớn. Nhưng biết đâu ở những tập sau, mọi chuyện sẽ khác.