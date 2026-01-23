TP.HCM: Những tọa độ "chốt đơn" ảnh Tết xinh lung linh cho team mê chụp ảnh

HHTO - Càng gần đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đường đua "sống ảo" càng trở nên nhộn nhịp. Cùng điểm qua một số “tọa độ” được trang hoàng lộng lẫy cho các Gen Z tha hồ check-in, “săn ảnh” đón Tết tại khu vực TP.HCM nhé!

Nhâm Coffee

Là cái tên chưa bao giờ vắng mặt trên "đường đua" thay áo mới mỗi mùa lễ hội, Tết năm nay, Nhâm Coffee tiếp tục “ghi điểm” trong lòng hội mê “sống ảo” với concept trang trí vô cùng đầu tư tại tất cả các chi nhánh. Không chỉ đơn thuần là background chụp ảnh, quán đã khéo léo tái hiện không khí rực rỡ của làng nghề truyền thống, mang đến một không gian đậm chất thơ và đầy ắp hoài niệm.

Không gian được trang trí vô cùng chỉn chu và đầu tư. (Nguồn: @nguoitre.songchill)

Điểm đặc biệt thu hút đông đảo các netizen ghé đến chính là khu vực trưng bày lấy cảm hứng từ làng hương Thủy Xuân (Huế) tại cơ sở Phường Gia Định (Quận Bình Thạnh cũ). Những bó chân hương xòe rộng với sắc đỏ rực rỡ được sắp đặt công phu, kết hợp cùng vẻ đẹp tao nhã của hoa giấy Thanh Tiên tạo nên một không gian rộn ràng.

(Ảnh: rongchill_w_putran)

Giao diện dịu dàng, hệ điều hành yêu Tết. (Ảnh: Trịnh Thị Ngọc Giàu)

(Nguồn: @bolonton_)

Từng góc nhỏ khác trong quán cũng được chăm chút tỉ mỉ với nhiều tiểu cảnh bắt mắt. Để sở hữu những thước hình trong trẻo và lung linh nhất, bạn nên ghé quán vào khung giờ có nắng. Ánh nắng tự nhiên lúc này sẽ giúp màu ảnh lên rực rỡ và bắt mắt hơn.

Chuyện Cà Phê

Chuyện Cà Phê đã có màn thay đổi “diện mạo” khiến không ít netizen phải trầm trồ. Tết năm nay, quán như mang cả không khí lễ hội vùng cao về phố với sắc đỏ rực rỡ từ những dải câu đối quyện cùng sắc vàng óng ả của những dây ngô phơi.

Địa điểm chụp ảnh Tết "cân" được mọi outfit từ dịu dàng, truyền thống đến hiện đại, cá tính. (Nguồn: @naoranhcaphe)

Những góc "sống ảo" được "săn đón" tại quán. (Ảnh: Chuyện Cà Phê)

Tận dụng lợi thế sân vườn thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên, không gian quán được điểm tô bởi những cành đào, cành mận khoe sắc, khiến ai bước vào cũng ngỡ như đang lạc bước giữa núi rừng Tây Bắc. Mọi ngóc ngách đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên bối cảnh hoàn hảo để hội chị em xúng xính váy áo, hóa thân thành những "nàng thơ" rạng rỡ du Xuân.

Chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh xinh lung linh. (Ảnh: sensen6phaolau)

(Nguồn: @dicafehong.sgn)

Mê Coffee & Tea

Tạm biệt những chú gấu dễ thương, để hòa vào không khí đón Tết đang đến gần, Mê Coffee & Tea có màn "lột xác" ngoạn mục khi được phủ kín bởi hàng loạt phong bao lì xì kích thước "siêu to khổng lồ". Bên cạnh đó, con đường bên cạnh quán cũng được trang trí với ngập tràn đèn lồng, lung linh cả một góc trời.

Giao diện rực rỡ, nhìn là thấy Tết về ngập tràn. (Nguồn: @nguyet_hang1008)

Ngoài ra, không gian phía bên trong quán cũng được"nhuộm" đỏ đồng bộ, mang đậm không khí Tết. Đặc biệt, quán đã nhanh chóng update mô hình linh vật của năm Bính Ngọ cùng hàng loạt tiểu cảnh "xịn xò" khác để phục vụ nhu cầu sống ảo của hội chị em.

Hội chị em check-in tại Mê. (Ảnh: tiemcaphegovap)

(Ảnh: tiemcaphegovap)

Đặc biệt khi màn đêm buông xuống, tòa nhà được "lên đèn" rực rỡ, tạo nên chiếc view "triệu like" ngập tràn không khí xuân. Dù các netizen muốn concept nàng thơ trong trẻo dưới nắng ban ngày hay concept sang chảnh, huyền bí dưới ánh đèn đêm, Mê Coffee & Tea đều có thể "cân" được, đảm bảo thành quả xinh lung linh.

Hỉn Coffee

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian Tết đậm chất điện ảnh để hóa thân thành những nàng thơ Bắc Bộ, Hỉn Coffee chính là "tọa độ" không thể bỏ qua. Bước chân vào quán, các netizen sẽ phải choáng ngợp bởi sắc đỏ rực rỡ của sân phơi chân hương trải dài - một background được "săn đón" tích cực, vô cùng thịnh hành trong mùa Tết năm nay.

Góc nào cũng keo lỳ, 10 điểm không có nhưng! (Nguồn: @hincoffeeq12)

(Ảnh: sense6phaolau)

Không gian Tết xưa tại quán còn được khắc họa sống động qua những nếp nhà tranh vách đất mộc mạc, giàn ngô phơi vàng óng. Điểm cộng tinh tế khiến Hỉn Coffee “được lòng” các Gen Z chính là sự chu đáo khi chuẩn bị sẵn đầy đủ các phụ kiện "tông xuyệt tông" như nón quai thao, nón lá, quạt... để team mê "sống ảo" thỏa sức sáng tạo.

Quán có rất nhiều góc "sống ảo" cho các Gen Z tha hồ check-in. (Ảnh: nhatlinhneeee)

(Nguồn: @bolonton_)

Sori Cafe & More

Khác biệt hoàn toàn với vẻ mộc mạc hay rực rỡ của các quán trên, Sori Cafe & More mang đến một không gian Tết hoàn toàn khác biệt, vừa sang trọng vừa đài các. Chủ đề trang trí năm nay được quán lựa chọn là sự kết hợp tinh tế giữa sự mềm mại của lụa là và nét cổ kính của gốm sứ, tạo nên một không gian vô cùng "chanh sả".

Tọa độ chụp ảnh Tết sang - xịn - mịn mà các netizen không nên bỏ lỡ.(Nguồn: sori.tuxuong)

(Ảnh: sori.tuxuong)

Ngay từ cổng vào, bạn đã bị chinh phục bởi background cửa chớp đỏ kết hợp cùng những hoa tươi rực rỡ và lồng đèn đỏ, tạo cảm giác vừa hoài cổ vừa ấm cúng. Bước vào bên trong, mỗi góc là một concept riêng biệt được trang trí công phu. Điểm cộng cực lớn của Sori là không gian rộng rãi, thoáng đãng, giúp bạn thoải mái thả dáng, không cần phải chen chúc mà vẫn có ảnh xinh.