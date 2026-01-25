Không phải phở hay bún bò, đây là món ăn được bình chọn ngon nhất Việt Nam

HHTO - Bánh mì heo quay được trang đánh giá ẩm thực hàng đầu Taste Atlas chọn là món ăn ngon nhất Việt Nam, vượt qua các món phổ biến toàn cầu như phở hay bún bò.

Vừa qua, trang đánh giá ẩm thực hàng đầu Taste Atlas đã công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất Việt Nam, được cập nhật đến ngày 23/1/2026. Bất ngờ thay, bánh mì heo quay đã vươn lên vị trí số 1, vượt qua nhiều "đối thủ" như phở hay bún bò. Với điểm đánh giá trung bình 4,5/5 dựa trên hàng nghìn lượt đánh giá từ thực khách và chuyên gia, món ăn đường phố quen thuộc này lần đầu được vinh danh ở vị trí cao nhất.

Bánh mì heo quay đứng hạng 1 trong danh sách món ăn Việt Nam ngon nhất. Nguồn: Taste Atlas

Top 10 món ăn ngon nhất Việt Nam (theo Taste Atlas cập nhật đến 23/1/2026) 1. Bánh mì heo quay 2. Bún bò Nam Bộ 3. Phở bò 4. Mì Quảng 5. Nước chấm 6. Bún chả 7. Bò kho 8. Bún bò Huế 9. Rau muống xào tỏi 10. Bò lúc lắc

TasteAtlas mô tả bánh mì heo quay là một biến tấu truyền thống của bánh mì kẹp, với nguyên liệu chính là thịt ba chỉ heo quay giòn. Miếng thịt được ướp muối dày và các loại gia vị, nướng chín để tạo lớp da giòn tan bên ngoài, còn thịt bên trong mềm mọng nước. Thịt được thái lát mỏng, kẹp vào ổ bánh mì nướng giòn mới ra lò. Nhân bánh được thêm sốt mayonaise, dưa chua, dưa leo, rau mùi và hành lá, và có thể thêm ớt cắt lát nếu thực khách thích ăn cay.

Một số phiên bản còn phết thêm pate gan lên mặt bánh trước khi xếp thịt, tạo độ béo ngậy đậm đà hơn. Đây là một trong những loại bánh mì phổ biến nhất tại Việt Nam, dễ dàng tìm thấy ở các xe đẩy, quán vỉa hè hay tiệm bánh mì đường phố.

Bánh mì heo quay ghi điểm bởi phần da heo giòn, thịt mỡ mọng nước và rau kèm đa dạng.

Sự kết hợp giữa lớp vỏ bánh giòn rụm, da heo giòn tan, thịt mỡ mềm thơm và lớp rau củ tươi mát của bánh mì heo quay đã chinh phục vị giác thực khách toàn cầu. Taste Atlas nhấn mạnh rằng so với các loại bánh mì kẹp thịt nguội thông thường, bánh mì heo quay mang đến trải nghiệm đa dạng hơn nhờ lớp da giòn đặc trưng, cân bằng hài hòa với phần rau củ và sốt ăn kèm.

Bánh mì heo quay có mức giá phải chăng, nằm trong thực đơn bữa sáng của học sinh sinh viên hay dân công sở bận rộn.

Tại Việt Nam, bánh mì heo quay là món ăn đường phố bình dân, dễ tiếp cận và còn là văn hóa ăn sáng nhanh gọn của dân công sở hoặc học sinh sinh viên. Giá thành món này dao động tùy khu vực và chất lượng, thường từ khoảng 20.000 - 50.000 đồng một ổ. Thông thường, tùy theo mức heo quay được thêm vào bánh to hay nhỏ thì mức giá sẽ thay đổi khác nhau, nhưng phần lớn vẫn giữ mức giá phải chăng đúng chất "dân dã phố phường".