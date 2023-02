Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, gây mưa rét vào đêm và sáng sớm

HHT - Một phóng viên của tờ The New York Times (NYT - Thời báo New York) đã dùng bản thử nghiệm máy tìm kiếm Bing của Microsoft kết hợp với ChatGPT nhưng trải nghiệm này khiến anh không ngủ nổi. Lý do là vì công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã nói những điều rất quái gở, đáng sợ.