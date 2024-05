Miền Bắc tăng nhiệt dần, Hà Nội cuối tuần nắng nóng, nhiệt độ sẽ lên bao nhiêu?

HHT - Gió Đông Bắc tan đi và mưa giảm dần, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc dần tăng lên và dự báo Thủ đô Hà Nội sẽ có nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần này.

Miền Bắc nước ta đã có những ngày khá mát mẻ do gió Đông Bắc, hôm qua nhiều nơi có mưa to đến rất to. Trong chiều nay, 16/5, gió Đông Bắc suy yếu dần, phần lớn miền Bắc tạnh ráo, mưa chỉ còn xảy ra ở một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ nhưng mưa cũng giảm dần và sẽ hết vào tối nay.

Từ mai, Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu có gió Nam - Đông Nam khiến cả nhiệt độ và độ ẩm đều tăng. Tuy nhiên, nhiệt độ ở miền Bắc ngày mai chỉ tăng nhẹ, không đáng kể.

Theo dự báo, cuối tuần này nhiều tỉnh thành ở miền Bắc sẽ có nắng nóng. Vào thứ Bảy, 18/5, nhiệt độ Hà Nội tăng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày lúc trưa và đầu giờ chiều cao hơn khoảng 5oC so với cùng thời điểm của ngày thứ Sáu. Trưa thứ Bảy, nhiệt độ Hà Nội là 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận thấp hơn 2 - 3oC còn khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng) vẫn tương đối mát, nhiệt độ ở mức 31 - 32oC. Giữa giờ chiều Chủ Nhật, Hà Nội tăng nhiệt lên 42oC, trời nắng nóng; khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ khoảng 35oC.

Nhưng nắng nóng lần này được dự báo không kéo dài thành đợt nắng nóng (nhìn chung, đợt nắng nóng được coi là dài hơn 2 ngày) mà ngay chiều đến tối Chủ Nhật, gió Đông Bắc về khiến miền Bắc lại giảm 4 - 5oC, có thể có mưa.

Trong vài ngày tới, dù nhiệt độ tăng nhưng miền Bắc vẫn có thể có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ, không mưa lâu, tập trung vào chiều tối hoặc tối, một số ít nơi có mưa rào.