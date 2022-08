Miss Grand Vietnam 2022 lộ diện dàn thí sinh với thành tích khủng, có bản sao của Hoa hậu Phạm Hương

HHT - Đường đua sắc đẹp Miss Grand Vietnam 2022 tiếp tục lộ diện dàn thí sinh mới, sở hữu sắc vóc đã được khẳng định qua nhiều cuộc thi nhan sắc như: Mai Ngô, Quỳnh Như… Nổi bật nhất là cô gái có nhan sắc được ví như "bản sao" của Hoa hậu Phạm Hương.

Mai Ngô

Sau nhiều lần “úp mở” trên mạng xã hội, Mai Ngô - người tạo nên những câu nói viral trong các chương hình truyền hình thực tế đã trở lại với đường đua nhan sắc Miss Grand Vietnam 2022. Mai Ngô sinh năm 1995, được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, vũ công và gần đây là rapper. Cô từng xuất sắc trở thành Á quân The Face Vietnam 2016, đại diện Việt Nam đi thi tại Asia's Next Top Model 2016.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như

Sinh năm 1997, Quỳnh Như nổi lên ở sân chơi TikTok với nhiều clip chia sẻ về nghề người mẫu. Hiện tại cô là người mẫu tự do và nhà sáng tạo nội dung. Quỳnh Như sở hữu hàng loạt thành tích xuất sắc như: Quán quân Vietnam Fitness Model 2017, Top 5 Hoa Khôi Du Lịch Việt Nam 2017, đại diện Việt Nam tại Miss Model Of The World 2017, Người đẹp Thể thao tại Miss Supranational Vietnam 2018, Top 10 Hoa khôi Áo Dài 2016 và gần đây nhất là Top 41 Miss Universe Vietnam 2022.

Nguyễn Hồng Diễm

Sinh năm 1998 đến từ Đắk Nông, Hồng Diễm hiện tại là diễn viên, người mẫu. Cô vừa xuất sắc đạt thành tích Top 5 Chung cuộc tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Cô gái người Tày sở hữu nhan sắc ấn tượng nhờ gương mặt xinh như diễn viên Hồng Kông.

Đinh Thị Mỹ Ái

Sinh năm 1997 đến từ Cần Thơ, Mỹ Ái hiện là người mẫu tự do, huấn luyện viên yoga và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên nền tảng TikTok. Sau khi profile cô được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận cho rằng nhan sắc cô nàng khá giống Hoa hậu Phạm Hương, nhiều người gọi cô là “Phạm Hương Cần Thơ”.

Mai Anh

Mai Anh sinh năm 1996 đến từ Hải Phòng, hiện là người mẫu tự do và giáo viên giảng dạy về kỹ năng sống. Cô từng đạt Top 42 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 30 Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Nguyễn Hải Âu

Hải Âu hiện vừa là MC vừa là Biên tập viên tại kênh tin tức 24h. Cô từng lọt tới Top 3 Miss Tourism Asean.

Trần Khánh Vi

Sinh năm 1996, Khánh Vi hiện là cử nhân trường Đại học Luật TP.HCM, đồng thời là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không.

Nguyễn Thùy Vi

Sinh năm 2000, Thùy Vi hiện sở hữu hơn 100K lượt theo dõi trên Facebook. Người đẹp cũng từng lọt Top 30 Hoa hậu Du lịch và Top 45 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, thường xuyên góp mặt trên nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ.

Võ Bạch Mỹ Linh

Sinh năm 1996, Mỹ Linh là thí sinh sở hữu profile học tập khủng nhất của dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 với học bổng Thạc sĩ Tài chính, 2 năm Sponsorship Startup Incubator của Đại học Kingston (UK). Ngoài ra, cô còn xuất sắc đạt giải Startup Bright Ideas 2022 ở London, giải thưởng Startup Cov Hack toàn cầu. Mỹ Linh còn là Phó chủ tịch Hiệp hội sinh viên Kingston và tổ chức các sự kiện sinh viên Việt Nam ở Anh quốc.