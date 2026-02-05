Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Sao nữ Hoa ngữ gặp thử thách “kính chiếu yêu” ở Đêm hội Weibo, ai vượt qua?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rất nhiều sao nữ đình đám đi thảm đỏ Đêm hội Weibo như Quan Hiểu Đồng, Cổ Lực Na Trát, Lư Dục Hiểu, Trần Đô Linh, Tống Tổ Nhi… đã lộ nhan sắc thật dưới ảnh chưa qua chỉnh sửa. Ai là người vượt được thử thách này?

629271829-1198324685833438-5038911062121010127-n.jpg

Các ngôi sao luôn phải cần nhiều tuần chuẩn bị trước khi dự lễ trao giải nào đó, để đảm bảo xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo hoàn hảo nhất. Từ việc chăm sóc da, dưỡng tóc, chọn trang phục, thử layout trang điểm… đều cần cẩn thận hết sức có thể.

626009752-1198324992500074-2804886157406419430-n.jpg

Bởi khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc đứng dưới ánh đèn cực mạnh của sân khấu, trước hàng chục ống kính thì các nghệ sĩ không thể chủ động chọn góc mặt đẹp, căn chỉnh ánh sáng mà phải chấp nhận lộ nhan sắc thật. Vì thế, netizen mới nói vui rằng các sự kiện lớn hay lễ trao giải chính là “kính chiếu yêu”, là dịp để khán giả nhìn thấy các ngôi sao trong ảnh chưa qua chỉnh sửa.

626010872-1198324942500079-2902899028940983335-n.jpg

Thật bất ngờ là ở thảm đỏ Đêm hội Weibo năm nay, rất nhiều sao nữ đã vượt qua “kính chiếu yêu” một cách ngoạn mục. Dù bị đèn rọi thẳng từ trên xuống rất dễ lộ làn da kém mịn màng, rồi ống kính cam thường luôn chực chờ khui nhược điểm nhan sắc thì ai cũng giữ được phong độ.

lu-duc-hieu.jpg

Ngày nào còn bị chê về ngoại hình, Lư Dục Hiểu đã có màn thăng hạng cực ngoạn mục. Ngay cả ảnh chưa qua chỉnh sửa thì cô vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ.

tong-to-nhi.jpg
tran-do-linh.jpg

Trần Đô Linh và Tống Tổ Nhi đều có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn, thần thái tao nhã chuẩn mỹ nhân cổ trang.

chuong-nhuoc-nam.jpg

Dù nhiều sao nữ mặc đồ đen trong sự kiện này, Chương Nhược Nam vẫn có bộ váy ấn tượng nhất, gợi liên tưởng đến Thiên nga đen.

na-trat.jpg

Cổ Lực Na Trát vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, được khen xinh đẹp không khác gì ảnh tạp chí.

ly-lan-dich.jpg
quan-hieu-dong.jpg

Trong khi Lý Lan Địch dễ thương trong bộ váy hồng thì Quan Hiểu Đồng chững chạc trong mái tóc xoăn.

canh-diem.jpg
chau-da.jpg
ly-nhat-dong.jpg
tong-dat.jpg

Lý Nhất Đồng, Tống Dật, Châu Dã, Cảnh Điềm cũng được khen là 10 điểm không có nhưng với làn da trắng mịn, váy áo trang nhã.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#đêm hội Weibo #sao Hoa ngữ #Tống Tổ Nhi #Lư Dục Hiểu #Dương Mịch #Cổ Lực Na Trát #Quan Hiểu Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục