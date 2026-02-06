Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Giữa rừng váy lộng lẫy, Đêm hội Weibo có mỹ nhân mặc quần jeans lên nhận giải

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lý do nào khiến Châu Dã chọn quần jeans lên sân khấu trong khi các sao nữ khác đều diện váy dạ hội thướt tha?

chau-da-1.jpg
chau-da-2.jpg

Trong Đêm hội Weibo vừa diễn ra, mỗi nghệ sĩ thường chuẩn bị sẵn hai trang phục: Một cho màn tạo dáng trên thảm đỏ, một để mặc lên sân khấu nhận giải thưởng. Và các sao nữ đều chọn váy dạ hội thướt tha, cầu kỳ để có được tạo hình lộng lẫy nhất.

chau-da-5.jpg
chau-da-6.jpg

Ban đầu, Châu Dã xuất hiện với bộ váy mềm mại màu xanh nhạt, buộc tóc nửa đầu cực nữ tính và được khen dịu dàng như nàng tiên mùa xuân.

chau-da-14.jpg

Nhưng đến nửa cuối chương trình, nữ diễn viên đã đổi sang quần jeans và áo khoác trắng, nhìn cực khác biệt khi lên sân khấu cùng nhiều sao nữ khác. Hình ảnh Châu Dã một mình một kiểu giữa rừng váy dạ hội khiến netizen thích thú.

chau-da-7.jpg
chau-da-8.jpg

Châu Dã không hề gặp sự cố trang phục nên đành phải mặc quần lên nhận giải, mà set đồ này đã được ê-kíp của cô chuẩn bị từ trước. Rất hiếm nữ diễn viên dám phá cách như vậy, nhất là khi quần jeans luôn bị xem là trang phục thiếu lịch sự, chỉ hợp đi chơi đi du lịch chứ đừng nói là xuất hiện ở một lễ trao giải hoành tráng.

chau-da-11.jpg
chau-da-12.jpg

Không chỉ gây ấn tượng với chiếc quần jeans, Châu Dã còn khiến netizen đặc biệt chú ý đến màn trò chuyện tíu tít với Mạnh Tử Nghĩa. Hai nữ diễn viên được ban tổ chức sắp xếp ngồi ở hai hàng ghế liền kề nên khán giả mới thấy Mạnh Tử Nghĩa xoay người xuống, Châu Dã vươn người lên để tâm sự.

chau-da-16.jpg
chau-da-9.jpg

Nhìn vào biểu cảm của Châu Dã, cư dân mạng càng tò mò không biết Mạnh Tử Nghĩa đang kể chuyện gì. Hai nữ diễn viên quen nhau khi cùng tham gia chương trình Đào Hoa Ổ, nhanh chóng thân thiết như chị em một nhà.

482060906-632316649552208-2857818591487558295-n.jpg

Mạnh Tử Nghĩa từng kể rằng nếu hai cô gái cùng quay phim ở phim trường Hoành Điếm, Châu Dã sẽ đến nhà Mạnh Tử Nghĩa ở cùng cho vui. Châu Dã biết mật khẩu vào nhà của người chị thân thiết, thậm chí cả khi Mạnh Tử Nghĩa đi vắng thì Châu Dã cũng chạy qua nhà rất thoải mái.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Châu Dã #đêm hội Weibo #Châu Dã quần jeans #Mạnh Tử Nghĩa

Xem thêm

Cùng chuyên mục