Món Ngon Khu Trượt Tuyết: Lên đường tìm tình yêu nhưng lại gặp toàn thức ăn ngon

Trong bộ phim ngắn "Món Ngon Khu Trượt Tuyết" của Nhật Bản, có hai người trẻ tuổi dành thời gian rong ruổi các khu trượt tuyết, nhưng không phải để tham gia môn thể thao này. Một người đi tìm tình yêu, còn một người lại đi tìm những món ăn ngon.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Gelende Meshi (tạm dịch: Món Ngon Khu Trượt Tuyết) của Nhật Bản là một phim về đề tài ẩm thực, đặc biệt “thu gọn” phạm vi khi khai thác về các món ăn ở các khu trượt tuyết tại xứ hoa anh đào.

Câu chuyện bắt đầu khi chàng trai Yano Shohei (Shirahama Alan) 26 tuổi đến một khu trượt tuyết và thấy mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một cô gái bí ẩn xinh đẹp. Đó là Hirose Yuki (Yamamoto Mizuki), cô đến khu trượt tuyết một mình. Do tính cách nhút nhát, Shohei chần chừ mãi vẫn không dám đến làm quen với Yuki. Chỉ đến khi được bạn bè “tiếp lửa”, anh chàng mới mạnh dạn ngỏ lời đi cùng Yuki đến khu trượt tuyết. Vốn giỏi môn thể thao này, anh chàng vẽ ra viễn cảnh sẽ dạy Yuki trượt tuyết và “ghi điểm”.

Cả hai quyết định đến một khu trượt tuyết mà Yuki đã đánh dấu trong cuốn cẩm nang du lịch của mình. Theo chân cô, Shohei ngạc nhiên và “bể kế hoạch” khi nhận ra Yuki đến đây hoàn toàn không phải để trượt tuyết, mà là để… ăn ngon. Cô không có hứng thú gì với thể thao, mà chỉ mải mê tìm các nhà hàng, quán ăn được du khách khen ngợi, và thưởng thức các món ăn được coi là “đặc sản” ở đây.

Đó có thể là món pizza carbonara vừa mới nướng xong, với phần đế bánh giòn nóng, nhân bánh là thịt xông khói thơm lừng, đập thêm một quả trứng béo ngậy lên trên. Hoặc một gói cơm nắm to như quả dưa hấu mini, với phần nhân bên trong phong phú đợi thực khách “xé túi mù”. Hay chỉ đơn giản là que thịt xiên nướng vẫn còn ấm nóng, được ăn trong tiết trời lạnh giá vào một đêm vắng trên khu trượt tuyết.

Lý do để anh chàng Shohei theo chân cô gái xinh đẹp Yuki đi từ khu trượt tuyết này đến khu trượt tuyết khác, từ nhà hàng nọ đến quán ăn kia, ban đầu là để tìm cơ hội thân thiết hơn và thổ lộ tình cảm với cô. Nhưng rồi anh chàng lại bị chính “tình yêu” dành cho đồ ăn ngon của crush “cuốn đi”. Shohei trầm trồ từ món ăn này đến món ăn khác, để rồi sau khi chia tay Yuki lại về ôm gối khóc thầm khi thấy dạ dày thì đã được lấp đầy, nhưng trái tim thì vẫn trống không.

Điều thú vị là ban đầu Yuki cởi mở với việc cho một người lạ như Shohei đi cùng mình chỉ là để… ăn được nhiều hơn. Khi đi hai người, thức ăn có thể được san sẻ, như thế cô có thể gọi được nhiều món hơn, thử được nhiều hương vị hơn. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng hơn cả việc được ăn nhiều hơn, có thêm một người đồng hành sẽ khiến chuyến đi khám phá ẩm thực của cô vui vẻ hơn, đáng nhớ hơn. Và một phần nào đó cũng bớt cô đơn hơn.

Với những khán giả trông đợi một chuyện tình lãng mạn sẽ diễn ra trên khu trượt tuyết trắng xóa như miền cổ tích, thì đáng tiếc Món Ngon Khu Trượt Tuyết không thể đáp ứng. Dù có điều gì đó hứa hẹn sự lãng mạn giữa hai nhân vật chính, nhưng nó vẫn chỉ mới chớm, chưa đủ lớn mạnh, và cần được nuôi dưỡng thêm để đến một thời điểm khác có thể nở rộ. Tình cảm giữa Shohei và Yuki vẫn đang chỉ như một chồi non ngủ đông, phải đợi mùa xuân đến mới có thể xanh tươi.

Món Ngon Khu Trượt Tuyết cũng là một bộ phim không dành cho những “chiếc bụng đói”, đặc biệt không nên xem vào ban đêm. Bởi những món ăn ngon lành trong phim, và cả cách thưởng thức chúng rất ngon miệng của hai nhân vật chính, sẽ khiến dạ dày bạn sôi sùng sục. Nhưng đây là bộ phim rất hợp cho những khán giả muốn tìm kiếm chút nhẹ nhàng giữa những ngày bận rộn, xô bồ. Để thấy mình có lý do lên kế hoạch vi vu đâu đó, có thể chẳng để làm gì to tát, chỉ để ăn ngon thôi cũng đã rất vui rồi.

Có thể sau khi xem xong Món Ngon Khu Trượt Tuyết, họ cũng sẽ thấy mình được cổ vũ để theo đuổi những sở thích mà trong mắt người khác có vẻ khác thường, như Yuki đi đến khu trượt tuyết chỉ để ăn ngon. Và cũng để họ nhắc nhở mình nên cởi mở hơn, biết đâu những bất ngờ diệu kỳ sẽ đến. Như cách Shohei và Yuki đã đồng hành cùng nhau; có thể chưa phải là yêu, nhưng chắc chắn họ đã không còn là người lạ.