Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ giữa phim và sách: Khác biệt nhất là cái kết gây sốc

HHTO - Bộ phim truyền hình trinh thám “Bảy Mặt Đồng Hồ” bám khá sát tiểu thuyết gốc “Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ” của “nữ hoàng trinh thám” Agatha Christie, nhưng vẫn có một số chi tiết quan trọng đã được thay đổi. Trong đó, cái kết là gây sốc hơn cả.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung cả phim và sách

Mối quan hệ lãng mạn giữa Bundle và Gerry Wade

Chàng trai trẻ Gerry Wade (Corey Mylchreest) là nạn nhân đầu tiên trong Bảy Mặt Đồng Hồ. Theo phim, Gerry đã chiến đấu cùng anh trai Bundle (Mia McKenna-Bruce) trong chiến tranh, động viên gia đình cô vượt qua nỗi mất mát. Do đó, giữa Bundle và Gerry có mối quan hệ thân thiết. Thậm chí, Gerry còn úp mở ý định sẽ cầu hôn Bundle và cô dường như cũng sẵn sàng đồng ý.

Trong tiểu thuyết, tiểu thư Eileen Brent - thường được gọi thân mật là Bundle - không có mối quan hệ nào với Gerry Wade. Cô nhảy vào cuộc điều tra đơn thuần chỉ là vì tò mò, khát khao phiêu lưu, chứ không vì một lý do riêng tư nào kiểu như “báo thù” cho chàng trai mà mình có cảm tình.

Loraine bớt “rắn độc”

Loraine Wade được biết đến là em gái của Gerry Wade. Trong tiểu thuyết có giải thích rõ hơn rằng trên thực tế cả hai vốn không cùng huyết thống. Cả Gerry và Loraine đều là con riêng trước khi bố mẹ của hai người lấy nhau. Thậm chí theo tiểu thuyết, Gerry còn đem lòng yêu Loraine, anh kể cho cô nghe các bí mật mà mình biết, và điều đó đã góp phần đẩy anh vào chỗ chết.

Có thể nói một trong những cú twist ngỡ ngàng của tiểu thuyết Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ chính là Loraine. Trái ngược với vẻ ngây thơ, dịu dàng, Loraine lại là một người phụ nữ “rắn độc”. Cô ta tư tình với Jimmy Thesiger (Edward Bluemel), giúp đỡ hắn ta thực hiện các âm mưu, kể cả phải trừ khử người khác. Trong phim, Loraine chỉ khiến một người mất mạng, nhưng trong tiểu thuyết có tới hai mạng người.

Bill bị “xem nhẹ”

Trong tiểu thuyết, Bill Eversleigh - người cùng Bundle phá án - được miêu tả là một anh chàng khờ khạo. Sự thực là anh chỉ đang "giấu nghề". Bill sắc bén và thông minh hơn vẻ bề ngoài, và anh cũng là một thành viên của hội kín Bảy Mặt Đồng Hồ. Bill có công không nhỏ trong việc vạch trần bộ mặt thật của Jimmy.

Vai trò của Bill trong phim đã bị giảm đi đáng kể. Nhân vật này trong phim khờ khạo thật sự, cũng không phải là thành viên của Bảy Mặt Đồng Hồ. Thậm chí, mối quan hệ lãng mạn giữa Bundle và Bill - cuối truyện Bundle còn nhận lời cầu hôn của Bill - khi lên phim cũng bị cắt bỏ hoàn toàn.

Bundle và vị trí trong Bảy Mặt Đồng Hồ

Cuối cùng, sau cuộc điều tra, sự thật được tiết lộ rằng Bảy Mặt Đồng Hồ đúng là một hội kín, với bảy thành viên giấu mặt sau chiếc mặt nạ đồng hồ, nhưng họ tồn tại với mục đích tốt. Đó là truy tìm những kẻ xấu, gián điệp, xử lý những vấn đề mà cảnh sát chính quy không thể làm được để gìn giữ sự cân bằng giữa các quốc gia.

Trong sách cũng như trong phim, người đứng đầu Bảy Mặt Đồng Hồ là thanh tra Battle (Martin Freeman). Sau khi quan sát, nhận thấy sự sắc bén và hơn hết là lòng gan dạ của Bundle, thanh tra Battle đã mời Bundle trở thành một thành viên của hội.

Trong phim có thêm thắt rằng bố của Bundle cũng là một thành viên của Bảy Mặt Đồng Hồ. Khi thực hiện một nhiệm vụ ở nước ngoài, ông đã bị kẻ ác sát hại. Và giờ đây, Bundle sẽ gia nhập hội với vị trí trùng với bố mình.

Mẹ và cha của Bundle “số phận” hoán đổi

Trong phim, dinh thự Chimneys thuộc về hai mẹ con Phu nhân Caterham (Helena Bonham Carter). Bố của Bundle đã qua đời, anh trai của Bundle cũng hy sinh trong chiến tranh. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết, tiểu thư Bundle sống với cha mình - Bá tước Caterham. Mẹ cô mới là người đã qua đời, và cô không có anh trai.

Việc thay đổi lịch sử nhà Caterham có ảnh hưởng quan trọng đến bước ngoặt lớn nhất trong cái kết gây sốc của phim Bảy Mặt Đồng Hồ.

Kết phim gây sốc so với sách

Trong tiểu thuyết, kẻ thủ ác được tiết lộ là Jimmy Thesiger - hắn chuyên đánh cắp các bí mật quốc gia để bán lấy tiền, cùng với sự hỗ trợ của cô tình nhân Loraine. Tuy nhiên, trong phim, Jimmy và Loraine chỉ là hai kẻ ăn cắp thuê theo đơn đặt hàng của một “trùm cuối” khác. Không phải ai xa lạ, thậm chí vô cùng gây sốc, chính là Phu nhân Caterham - mẹ của Bundle.

Việc bộ phim sửa lại lịch sử của gia đình Bundle so với tiểu thuyết là để thúc đẩy và giải thích cho động cơ của Phu nhân Caterham. Giống như nhiều gia đình quý tộc sa sút khác ở Anh sau chiến tranh, nhà Caterham bên ngoài bề thế nhưng bên trong tài sản thiếu hụt. Phu nhân Caterham lập mưu đánh cắp công thức bí mật mà các quốc gia đang tranh nhau là để kiếm tiền, trang trải cho những khó khăn mà gia đình đang gặp phải.

Không những thế, Phu nhân Caterham còn muốn bán công thức bí mật này cho một quốc gia khác, coi như là đòn “trả đũa” mà bà muốn dành cho nước Anh. Bởi chồng và con trai bà đã cống hiến cho nước Anh nhưng cuối cùng họ lại mất mạng.

Phim Bảy Mặt Đồng Hồ (Seven Dials) gồm có ba tập, đã lên sóng trọn bộ trên Netflix. Tiểu thuyết Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ (The Seven Dials Mystery) của Agatha Christie đã xuất bản ở Việt Nam.