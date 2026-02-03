Netizen Hàn sôi nổi tìm ra mùa phim “Bridgerton” khiến khán giả “đắm chìm” nhất

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mới đây, series phim “cổ trang châu Âu” Bridgerton đã lên sóng phần đầu của mùa 4, gồm có 4 tập trên Netflix. Phần 2 của mùa 4, gồm 4 tập còn lại, sẽ lên sóng vào ngày 26/2.

Tính đến nay, Bridgerton đã ra mắt bốn mùa phim và một phần ngoại truyện mang tên Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Trong khi các mùa phim Bridgerton xoay quanh câu chuyện về các thành viên của gia đình quý tộc Anh Bridgerton thì Queen Charlotte: A Bridgerton Story kể câu chuyện của nữ hoàng Charlotte thời bà còn trẻ - mốc thời gian trước các sự kiện trong Bridgerton khá xa.

Mùa 4 được gọi là "Lọ Lem phiên bản Bridgerton".

Sau khi phần đầu của Bridgerton 4 lên sóng, netizen Hàn đã sôi nổi bàn luận để tìm xem đâu là mùa phim được khán giả xứ Kim chi yêu thích nhất. Các bình luận viết: “Queen Charlotte làm nước mắt tôi cứ tuôn rơi”, “Tôi nghĩ Queen Charlotte là đỉnh nhất, nhưng tôi cũng rất mong chờ mùa 4 và đang chờ đến tháng Hai để xem luôn”, “Queen Charlotte là tuyệt nhất, nhưng nếu mùa 4 vẫn hay đến cuối thì có thể tôi sẽ đổi ý”, “Tình yêu trong Queen Charlotte mãnh liệt quá, nhưng tôi cần xem hết mùa 4 trước khi quyết định”, “Lúc đầu luôn là Queen Charlotte nhưng tôi đã đổi ý sang mùa 4 rồi”...

Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Theo đó, có thể thấy mùa 4 - mùa phim mới nhất của Bridgerton và phần ngoại truyện Queen Charlotte: A Bridgerton Story “cân tài cân sức”. Hai mùa phim này được nhắc đến nhiều nhất trong các phần bình luận. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến "rải rác" nhắc đến các mùa phim khác: “Mùa 1 và mùa 4 khá giống nhau đấy”, “Tôi chọn mùa 1 và Queen Charlotte”, “Mùa 2 hay nhất”...

Cặp đôi Daphne - Simon của mùa 1.

Mùa phim đầu tiên của Bridgerton xoay quanh nhân vật trung tâm là Daphne - người con thứ tư của nhà Bridgerton, là cô em gái của ba ông anh trai và chị gái của bốn đứa em. Trong mùa phim này, Daphne ra mắt “thị trường hôn nhân” ở London, hợp tác “giả vờ tán tỉnh” với Công tước Simon - để cô “nâng giá” bản thân, còn anh thì tránh được cảnh bị các cô gái khác nhắm đến. Cuối cùng, cả hai yêu giả hóa thành yêu thật.

Vợ chồng Anthony - Kate của mùa 2.

Sang Bridgerton mùa 2, người phải chịu áp lực kết hôn lúc này là Anthony - người con đầu của nhà Bridgerton, anh cả của bảy đứa em, đồng thời cũng là người kế thừa tước vị Tử tước của cha sau khi ông qua đời. Anthony có một “tiêu chuẩn” tìm vợ, đó là anh sẽ không kết hôn với người mà mình yêu, bởi anh sợ phải chịu nỗi đau chia lìa như mẹ và cha anh nếu chẳng may có chuyện xấu xảy ra. Anthony đã tìm thấy một cô gái phù hợp, thế nhưng trái tim anh lại “phản chủ” khi cứ hướng về người chị của cô gái ấy.

Colin và Penelope từ tình bạn sang tình yêu trong mùa 3.

Mùa 3 Bridgerton đón chào sự trở về của Colin - người con thứ ba của gia đình - sau một chuyến du ngoạn dài hơi. Trong mùa phim này, Colin khám phá ra những cảm xúc mới mẻ kỳ lạ nhưng đầy rung động với cô nàng hàng xóm Penelope - người anh đã biết từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tiến xa hơn tình bạn. Không hẳn là nhân vật trung tâm của mùa 3, nhưng Francesca - người con thứ sáu của nhà Bridgerton - cũng ra mắt trong mùa này và "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Benedict bị "quý cô váy bạc" cướp mất trái tim trong mùa 4.

Nhân vật trung tâm của Bridgerton 4 là Benedict - người con thứ hai của gia đình. Trong tình cảnh anh trai Anthony, em trai Colin, cũng như em gái Daphne và Francesca đều đã kết hôn, Benedict nghiễm nhiên là người “cao tuổi” nhất trong các anh chị em còn độc thân. Anh trở thành đối tượng bị Phu nhân Violet - mẹ anh - “dí” lấy vợ hết sức quyết liệt. Thậm chí, Phu nhân Violet còn thể hiện quyết tâm của mình bằng hành động. Bà tổ chức một buổi vũ hội hóa trang và mời đến rất nhiều tiểu thư quyền quý, với hy vọng sẽ có một ai đó lọt vào mắt xanh con trai mình. Cuối cùng, có một cô gái trong chiếc váy bạc đã hớp hồn Benedict, nhưng khi buổi vũ hội kết thúc anh lại chẳng biết cô là ai hay có thể tìm cô ở đâu.

Benedict không ngờ rằng người anh đang tìm lại "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".

Phần 1 của mùa 4 đã khép lại với việc hé lộ rằng “nàng thơ” mà Benedict tìm kiếm là Sophie Baek - con gái ngoài giá thú của một Bá tước, sau khi cha mất đã sống với tư cách một người hầu trong nhà Penwood.

Sau khi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, Sophie vô tình gặp lại Benedict - nhưng anh không nhận ra cô chính là người mà mình đã cùng khiêu vũ - và trở thành người hầu mới trong nhà Bridgerton. Dù vẫn đang tìm kiếm “quý cô váy bạc”, Benedict lại thấy mình rung động trước cô hầu Sophie. Một hôm, anh ngỏ lời đề nghị Sophie hãy trở thành tình nhân của mình, nhưng cô đã lẳng lặng bỏ đi thay cho lời cự tuyệt.

Toàn bộ các mùa phim Bridgerton, và cả phần ngoại truyện Queen Charlotte: A Bridgerton Story đều đã có mặt trên Netflix.