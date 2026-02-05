Đường Cung Kỳ Án đụng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, "rì-viu" sớm của bộ nào hay hơn?

HHTO - Bạch Lộc và Thừa Lỗi trở thành đối thủ màn ảnh trước khi "kết hôn" trong "Mạc Ly". "Đường Cung Kỳ Án" và "Còn Ra Thể Thống Gì Nữa" đụng độ trực diện, phá án - tranh đấu quyền lực hay xuyên không "lầy lội" sẽ hút khán giả hơn?

Đường Cung Kỳ Án (Bạch Lộc, Vương Tinh Việt)

Đường Cung Kỳ Án đánh dấu lần hợp tác thứ 4 của Bạch Lộc - Vương Tinh Việt và là lần đầu tiên tuyến tình cảm cho nhân vật về bên nhau. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim bắt đầu với cái chết kỳ lạ của công chúa Ninh Viễn trong yến tiệc. Nữ quan Lý Bội Nghi (Bạch Lộc) và Thái sử Tiêu Hoài Cẩn (Vương Tinh Việt) được giao điều tra. Từ đây, liên tiếp những kỳ án khác xảy ra lật mở một bí mật khủng khiếp.

Lý Bội Nghi giỏi võ nên các cảnh hành động đặc biệt nhiều khiến Bạch Lộc phải cân nhắc đây là nhân vật có cảnh hành động cuối cùng cô tham gia. Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa là bằng chứng để khán giả tin tưởng nữ diễn viên sẽ làm tốt kiểu nhân vật mạnh mẽ, sắc bén, cứng rắn. Dạng quan văn thông minh, đa mưu túc trí cũng không khó với kỹ năng diễn xuất được đánh giá cao của Vương Tinh Việt.

Blogger Trung, giới truyền thông được cho xem trước 3 tập đầu, đa số đánh giá kịch bản chưa đột phá. Phần điều tra án bị nhận xét tầm thường nhưng thời lượng lớn dẫn đến nhàm chán. Trong khi cũng có những blogger khen thiết lập nhân vật của Bạch Lộc - Vương Tinh Việt có khả năng "hút fan" cao. Bối cảnh thời Đường được đầu tư đẹp, đem lại cảm giác phồn thịnh như mong đợi. Tạo hình của cặp đôi chính cũng đáng khen.

Đường Cung Kỳ Án sẽ phát sóng từ tối 5/2 trên Youku.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa (Thừa Lỗi, Vương Sở Nhiên)

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa chịu áp lực lớn vì bản hoạt hình siêu nổi. Thể loại xuyên sách, nhập vai hoặc thay đổi vận mệnh tuyến phản diện đã có Vĩnh Dạ Tinh Hà, Thư Quyển Nhất Mộng đại thắng cũng tăng thêm sự quan tâm cho Còn Ra Thể Thống Gì Nữa.

Phim kể về nhân viên văn phòng Vương Thúy Hoa bất ngờ rơi vào thế giới trong sách, hóa thành "yêu phi" Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên). Nhờ một câu "How are you? - I'm fine, thank you and you" mà cô nhận ra bạo quân máu lạnh Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi) cũng là người hiện đại xuyên sách giống mình. Vốn là nhân vật phản diện định sẵn kết cục bi thảm, cả hai quyết định sửa cốt truyện, cứu lấy số mệnh chính mình.

Bản hoạt hình ăn khách nhờ tình tiết cười đau bụng, hấp dẫn. Fan hi vọng bản phim giữ đúng nguyên tác chắc chắn sẽ thành công, tuy nhiên, khán giả cũng chuẩn bị tinh thần sẽ có những tình tiết bị sửa. Theo rì-viu sớm từ các blogger, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa làm khá sát bản gốc với phần nhìn sống động, sẽ có một vài tình huống hài nhẹ nhàng được thêm vào. Bộ lọc sẽ tùy gu mỗi người, nhưng góp phần tăng thẩm mỹ tốt do bối cảnh đơn giản. Tạo hình nhân vật là cầu kỳ và nổi bật hơn.

Phản ứng hóa học của Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên được đánh giá ổn, vừa đủ để "đẩy thuyền". Đây cũng là điều nhiều người dễ cảm nhận được từ những video ghi hình rõ rỉ. Kể từ sau Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi chưa có tác phẩm nào thực sự bứt phá danh tiếng và độ nhận diện. Fan hi vọng xây dựng nhân vật Hạ Hầu Đạm vừa hài hước vừa mạnh mẽ sẽ là dấu mốc kéo anh lên đỉnh cao mới. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên đã quá lừng danh, khí chất yêu phi viral từ những đoạn leak đầu tiên, điều khán giả mong đợi là diễn xuất của cô trong đợt trở lại này có "ồn" như visual.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng những tập đầu tiên vào 11h trưa 6/2 trên iQIYI.