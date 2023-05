MONO, Min và Rhymastic cháy hết mình cùng hơn 6000 sinh viên trong đại nhạc hội

Đại nhạc hội Knight Camp với sự góp mặt của dàn sao đình đám như MONO, Min, Rhymastic cùng bộ đôi DJ Lucin3x và rapper Gill đã diễn ra sôi động tại Hà Nội.

Hơn 6000 khán giả có mặt tại đêm diễn đã đem lại bầu không khí cực kỳ sôi động. Livestream của đại nhạc hội trên kênh Facebook và TikTok thu hút hàng ngàn người xem trực tiếp. Sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng chất lượng đã mang đến cho các bạn sinh viên những màn biểu diễn mãn nhãn, giây phút thăng hoa cùng âm nhạc.

Tham gia chương trình, mỗi nghệ sĩ đều đem đến một màu sắc, cá tính âm nhạc riêng biệt để tổng hòa lại trở thành một màn trình diễn những bản hit đỉnh cao, mãn nhãn cả thanh lẫn sắc.

Chương trình được mở đầu bởi Gill, chàng rapper nổi tiếng với những giai điệu từng làm mưa làm gió trên TikTok. Tại nhạc hội lần này, Gillmang đến chuỗi ca khúc với hàng triệu lượt nghe gồm Sang Xịn Mịn, Vân Rung cùng hai bản “hit” vừa ra lò mang cái tên gây nhiều sự tò mò là Zai Phố và Chê Hộ.

Nữ ca sĩ Min “hớp hồn” khán giả trẻ Hà Nội bằng những bài hát ngọt ngào sâu lắng. Không những thế, nữ ca sĩ còn tự tin thể hiện khả năng vũ đạo cực kỳ lôi cuốn qua bản mashup hai ca khúc Yêu và Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu.

Rhymastic xuất hiện và ngay lập tức khiến không khí của chương trình bùng nổ với chất giọng trầm ấm, cách rap độc đáo và giọng hát gần gũi qua ba bản “hit” Nến Và Hoa, Treasure và Yêu 5.

MONO chiêu đãi loạt hit quen thuộc như Waiting For You, Em là, Anh không thể... cùng vũ đạo điêu luyện. Chàng ca sĩ khiến hàng nghìn khán giả hát, hò hét không ngớt và nhảy theo mình khi thể hiện bản hit Waiting For You.

Bên cạnh phần biểu diễn của các nghệ sĩ, các CLB sinh viên tại Hà Nội đã mang đến sân khấu lớn những màn biểu diễn nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng những tiết mục đặc biệt, do chính các bạn sinh viên dàn dựng. Đây là những tiết mục “đặc sản” tinh thần, mang đậm nét văn hóa của cộng đồng sinh viên.