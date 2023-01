Một cặp đôi đình đám vừa "toang" ngay đầu năm mới: Kylie Jenner lại chia tay bạn trai

HHT - Mùa 2 của “Alice in Borderland” (Thế Giới Không Lối Thoát) đã trở thành loạt phim không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong một tuần. Netflix đã xác nhận điều này vào thứ Tư vừa qua.

HHT - Trong một BXH các chương trình truyền hình hay nhất năm 2022 do người hâm mộ bình chọn gần đây trên trang Screen Rant , Wednesday và House of the Dragon đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành vị trí dẫn đầu.