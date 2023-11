MTV EMAs 2023: Taylor Swift lại thắng lớn, Jung Kook lập cú đúp chưa từng có

HHT - Hủy bỏ tổ chức, MTV EMAs năm nay cũng kém tiếng hơn mọi năm. Nhưng danh sách người chiến thắng vẫn gây chú ý. Jung Kook (BTS) chỉ mới ra mắt solo nhưng đã mang về 2 giải thưởng tại lễ trao giải này.

Do biến động của các sự kiện trên thế giới, nên lễ trao giải MTV EMAs 2023 năm nay vốn được tổ chức tại Paris (Pháp) đã bị hủy bỏ. Nhưng vẫn đúng ngày 5/11 (theo giờ địa phương), ban tổ chức vẫn công bố người thắng giải. Ba cái tên thắng lớn tại MTV EMAs năm nay là: Taylor Swift, Jung Kook, Nicki Minaj và Maneskin, vì đều có từ 2 chiếc cúp trở lên.

Năm ngoái, Taylor Swift thắng đậm với 4 hạng mục quan trọng thì năm nay, cô cũng mang về cho mình 3 chiếc cúp, gồm: Nghệ Sĩ Xuất Sắc Nhất, Video Xuất Sắc Nhất (Anti-Hero) và Nghệ Sĩ Live Xuất Sắc Nhất. Cô không chỉ là nghệ sĩ nhận nhiều giải thưởng nhất của MTV EMAs 2023, mà còn là nghệ sĩ giữ nhiều cúp của lễ trao giải này nhất (15 chiếc).

Jung Kook chỉ mới ra mắt solo vào năm nay, nhưng với thành tích "dài như sớ" và sự ủng hộ của người hâm mộ, nam idol giành lấy 2 giải thưởng tại MTV EMAs 2023, gồm Best K-Pop và Best Song (với Seven ft Latto). Đồng thời, Jung Kook cũng trở thành nghệ sĩ solo K-Pop ẵm nhiều cúp nhất tại MTV EMAs.

Trước đó, MTV EMAs xác nhận Jung Kook sẽ là một trong những nghệ sĩ trình diễn. Fan dự đoán ca khúc chủ đề của album GOLDEN mới phát hành - Standing Next to You sẽ được nam thần tượng mang lên biểu diễn tại sân khấu này. Nhưng tiếc rằng, lễ trao giải đã bị hủy và màn trình diễn solo đầu tiên của Jung Kook tại MTV EMAs đã tan thành mây khói một cách đáng tiếc.

Một đại diện khác của K-Pop cũng chiến thắng tại MTV EMAs 2023 là TXT. Nhóm mang về giải thưởng Best Push. Năm ngoái, TXT cũng có riêng cho mình một giải thưởng tại MTV EMAs là Best Asia Act.

Danh sách người chiến thắng tại MTV EMAs 2023: Best Afrobeats: Rema Best Alternative: Lana Del Rey Best Artist: Taylor Swift Best Collaboration: KAROL G and Shakira - "TQG" Best Electronic: David Guetta Best Hip Hop: Nicki Minaj Best K-Pop: Jung Kook Best Latin: Anitta Best Live: Taylor Swift Best New: Peso Pluma Best Pop: Billie Eilish Best Push: Tomorrow X Together (TXT) Best R&B: Chris Brown Best Rock: Maneskin Best Song: Jung Kook Featuring Latto - “Seven” Best Video: Taylor Swift - “Anti-Hero”