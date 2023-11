Album của Jung Kook "phá đảo" thành tích, fan đau đầu cảnh "anh em" một nhà đá nhau

HHT - Là một trong những nghệ sĩ được chú ý nhất thời điểm hiện tại, album solo của Jung Kook (BTS) không chỉ khiến người nghe thỏa mãn với combo nghe nhìn "full điểm", mà còn phải lóa mắt trước loạt thành tích khủng. Bản hit "Seven" ra mắt gần 4 tháng nhất quyết hơn thua tới cùng với "em út" "Standing Next to You" khiến người hâm mộ dở khóc dở cười.

Jung Kook (BTS) đã cho ra mắt album solo đầu tay mang tên GOLDEN với ca khúc chủ đề Standing Next to You. Không ngoài mong đợi, một album chất lượng cùng với sức ảnh hưởng "không phải dạng vừa" của em út BTS, GOLDEN ngay từ khi ra mắt đã giúp Jung Kook thiết lập hàng loạt kỷ lục mới.

Standing Next to You hạ cánh vị trí thứ 2 trên BXH Global Spotify với 6.472.019 streams, tất cả các bài hát trong album xuất sắc có mặt trong Top 30 BXH, trong đó có 3 bài nằm trong Top 10. Sau khi thiết lập bài hát đạt 1 tỷ streams nhanh nhất lịch sử Spotify, Seven vẫn chưa có dấu hiệu giảm hạng dù đã phát hành gần 4 tháng, thậm chí kèn cựa với "em út" thành công giành lấy hạng 1. Người hâm mộ hi vọng thông qua các hoạt động quảng bá, Standing Next to You sẽ có cơ hội lấy lại vị trí "chánh cung".

Chỉ đứng sau Proof - BTS, GOLDEN là album có màn debut lớn thứ 2 của nghệ sĩ K-Pop với 39,65 triệu streams (đã lọc). Jung Kook cũng trở thành nghệ sĩ solo châu Á có thứ hạng cao nhất trên BXH Spotify Global Artist (hạng 4). Tất cả các track trong album cũng cho thấy sức hút tại Mỹ khi đều debut thành công trên BXH Spotify US.

Jung Kook cũng nắm giữ thành tích nghệ sĩ châu Á sở hữu lượt phát cao nhất trong một ngày trên Spotify, vượt qua BTS.

GOLDEN thu về tổng 3.108.300 streams trên Melon (nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc), trở thành album duy nhất đạt hơn 3 triệu lượt stream ngày đầu trong năm 2023 của nghệ sĩ solo K-Pop.

Với 2.147.389 bản album được tiêu thụ, GOLDEN lập kỷ lục album của nghệ sĩ solo K-Pop có doanh số ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo, công phá luôn kỷ lục tuần đầu của nghệ sĩ solo K-Pop chỉ trong ngày phát hành.

Standing Next to You debut vị trí 92 trên BXH Apple Music Top 100 Global, Jung Kook là nghệ sĩ solo K-Pop duy nhất có 3 bài hát nằm trong BXH này cùng lúc.

Anh sẽ tích cực tham gia hoạt động quảng bá cả trong và ngoài nước. Trong đó, talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào ngày 7/11,và màn trình diễn tại Citi Concert Series on TODAY vào ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam) là hai lịch trình đã được xác nhận.