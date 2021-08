Muốn ăn mặc lịch thiệp như Công nương Kate Middleton, không thể bỏ qua 3 bí quyết này

HHT - Hiếm hoi lắm netizen mới bắt gặp ba nhóm nữ hàng đầu BLACKPINK, TWICE và Red Velvet cùng "đụng hàng" một món đồ. Đây chính là dịp để các stylist chứng tỏ con mắt phối đồ tinh tế của mình.

HHT - Sự xuất hiện của “tiểu tam xinh đẹp nhất màn ảnh Hàn” Han So Hee trên bìa Harper’s BAZAAR Hàn số tháng 9 khiến netizen đặc biệt chú ý bởi cô từng được nhận xét là “bản sao” hoàn hảo của Song Hye Kyo.

HHT - TWICE và BLACKPINK đụng hàng thì nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ mà TWICE có tới ba set đồ trùng với BLACKPINK chỉ trong một tấm ảnh. Là người đi sau nhưng liệu stylist TWICE có phối đồ tinh tế hơn?