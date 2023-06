My Lovely Liar: Kim So Hyun, Hwang Minhyun bước vào "trò chơi nói dối" đầy kịch tính

HHT - Một trong những phim Hàn đáng hóng sẽ lên sóng vào tháng 7 chính là tác phẩm "My Lovely Liar" (Thợ Săn Nói Dối) với sự tham gia của Kim So Hyun và Hwang Minhyun.

Trong My Lovely Liar (Thợ Săn Nói Dối), Kim So Hyun đóng vai Mok Sol Hee - một cô gái có khả năng siêu nhiên nghe thấy những lời nói dối và mất niềm tin vào người khác. Trong khi đó, Hwang Minhyun vào vai chàng hàng xóm điển trai sống ẩn dật có tên Kim Do Ha. Anh phải giấu mặt với thế giới vì một bí mật không thể nói ra.

Sau nhiều năm sống cuộc sống tách biệt với xã hội, Kim Do Ha cuối cùng cũng tìm ra lý do để cười trở lại khi cô hàng xóm Mok Sol Hee xuất hiện... Do Ha cũng chính là một nhà sản xuất âm nhạc thiên tài đang che giấu danh tính của mình.

Trong poster mới được phát hành, Mok Sol Hee chơi “trò chơi kẻ nói dối” ly kỳ với Kim Do Ha. Khi hai người hàng xóm ngồi cạnh nhau, Kim Do Ha cố gắng che giấu sự thật bằng cách rút một lá bài “Nói dối”. Nhưng Mok Sol Hee nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh để ngăn lại, như thể cho anh biết rằng cố gắng nói dối cô cũng vô ích. Ở phần chú thích, Kim Do Ha bối rối hỏi: “Cô có… biết tôi không?!”. “Thợ săn nói dối” Mok Sol Hee tự tin trả lời: “Tôi biết tất cả mọi thứ!”.

Loạt ảnh mới của phim cũng mang đến cái nhìn thoáng qua về "tia lửa" giữa hai người hàng xóm khác thường. Đôi mắt của Mok Sol Hee chứa đầy sự tò mò khi cô nhìn Kim Do Ha. Trong khi đó, anh chàng cũng bị hấp dẫn trước những điều cô nói. Ở một khoảnh khắc khác, có thể thấy cặp đôi trông hoàn toàn thoải mái bên nhau, gợi ý về sự thay đổi khi cả hai ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Đội ngũ sản xuất My Lovely Liar bật mí: “Phản ứng hóa học của Kim So Hyun và Hwang Minhyun vượt trên mong đợi của chúng tôi. Các bạn có thể yên tâm mong đợi tương tác giữa hai diễn viên. Họ sẽ khắc họa hoàn hảo câu chuyện về cô nàng kỳ lạ Mok Sol Hee và nhân vật khả nghi Kim Do Ha khi phát triển từ những người hàng xóm khó xử đến việc chữa lành cho nhau”.

Ra mắt vào năm 2006, Kim So Hyun được người hâm mộ ưu ái gọi là "em gái quốc dân" sau nhiều tác phẩm đình đám như Học Đường 2015, Chiến Nào Ma Kia, Tiểu Sử Chàng NokDu, Love Alarm, I Miss You... Dự án My Lovely Liar lần này đánh dấu sự trở lại của Kim So Hyun sau 2 năm kể từ bộ phim Sông Đón Trăng Lên (2021).

Còn nam chính Hwang Minhyun được biết đến là thành viên nhóm nhạc NU’EST từ năm 2012. Đến năm 2020, nam thần tượng mới “đá chéo sân” qua lĩnh vực diễn xuất thông qua bộ phim Live On và gây chú ý với phim truyền hình Hoàn Hồn vào năm 2022.