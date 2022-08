Mỹ nam phim ăn khách nhất truyền hình Việt Nam lúc này nói gì về tin đồn hẹn hò Nam Em?

HHT - Nổi tiếng với vai trò giám đốc sáng tạo cho nhiều sản phẩm nghệ thuật đình đám, gần đây, Denis Đặng tiếp tục "ghi điểm" với khán giả khi lấn sân sang đóng phim. Series "The Last Goodbye" về đề tài thanh xuân của mỹ nam 9X vừa được ra mắt đã thu hút hàng triệu lượt xem sau 3 tập phát sóng.

HHT - Nghe Bình An rồi cả Bảo Anh tiết lộ về những cảnh hành động của Quỳnh Kool trong “Gara Hạnh Phúc” mà khán giả không khỏi thương cảm cho những gì mà Bình An phải chịu.

HHT - Mới đây, trong một sự kiện ở TP.HCM, Bảo Thy đã có màn hội ngộ cùng đạo diễn Vương Khang. Bộ đôi thanh xuân thể hiện lại bản hit "Please Tell Me Why" từng khuấy động V-Pop một thời.