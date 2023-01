Mỹ nhân tuổi Mèo: Uyên Linh vụt sáng sau The Masked Singer Vietnam, Minh Hằng viên mãn

HHT - Năm 2022, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cho ra đời nhiều cặp đôi với "phản ứng hóa học" bùng nổ. Yoona - Lee Jong Suk tạo chemistry ngọt ngào trong "Big Mouth" nhưng khiến khán giả khóc hết nước mắt vì sinh ly tử biệt. Fan tiếc nuối vì Kang Tae Oh - Park Eun Bin, Sejeong - Ahn Hyo Seop không có hôn lễ cổ tích trên phim.

HHT - Hơn bất cứ ngôi sao nào từng hợp tác cùng James Cameron, hai cái tên Sigourney Weaver và Kate Winslet đã có lịch sử làm việc lâu dài cùng “ông vua phòng vé”, và giờ đây cả 3 lại cùng hội tụ trong “Avatar: The Way of Water”.