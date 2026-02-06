Nagano Mei lộ tạo hình phim mới, nhắn nhủ fan “đừng tin vào những gì bạn thấy”

HHTO - Sau gần một năm “ở ẩn” bởi nghi vấn ngoại tình ồn ào, Nagano Mei sắp trở lại màn ảnh với một phim trên Netflix. Nhân dịp năm mới, cô cũng nhắn nhủ vài lời đến các fan, trong đó nhắc đến những ồn ào vừa qua.

Gần đây, tạo hình trong phim mới của Nagano Mei đã được tiết lộ. Theo đó, cô cắt tóc kiểu bob ngắn, trông cá tính, khá khác biệt với hình tượng thường thấy của nữ diễn viên trên màn ảnh.

Được biết, phim mới của Nagano Mei có tên là My Crazy Feminist Girlfriend (tạm dịch: Cô Bạn Gái Cuồng Nữ Quyền Của Tôi). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của một tác giả Hàn Quốc. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của “ngọc nữ” xứ hoa anh đào sau gần một năm “ở ẩn” bởi nghi vấn ngoại tình ồn ào vào năm ngoái.

Trong phim, Nagano Mei đảm nhận vai diễn là tình đầu của một chàng trai. Bảy năm sau khi chia tay, anh ta tình cờ gặp lại cô và nhận ra trái tim mình vẫn còn cảm xúc với cô. Nhưng có chút “rắc rối” xảy ra, giờ đây cô đã trở thành một nhà nữ quyền. Cô bạn gái đáng yêu mà anh nhớ trong ký ức dường như đã biến mất, giờ chỉ còn lại mối quan hệ căng thẳng khiến anh có cảm giác chẳng khác nào “chiến tranh”.

Trên MXH, một số netizen khen ngợi tạo hình của Nagano Mei trong My Crazy Feminist Girlfriend, đặc biệt là kiểu tóc bob ngắn. Các bình luận viết: “Không thể phủ nhận là Mei vẫn rất xinh”, “Mei đã cắt tóc bob rồi, kiểu tóc ngắn này thực sự hợp với cô ấy và hoàn toàn phù hợp với không khí của phim”, “Đúng là mặt đẹp mới là yếu tố hoàn thiện vẻ ngoài, thật không công bằng khi cô ấy có thể sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo như vậy với mái tóc ngắn”…

Nagano Mei vướng nghi vấn ngoại tình nam diễn viên đã có vợ.

Tuy nhiên, đông đảo các bình luận vẫn bày tỏ sự bức xúc, không ủng hộ phim mới của Nagano Mei bởi các nghi vấn ngoại tình và bắt cá hai tay. Cuối tháng 4/2025, Nagano Mei vướng nghi vấn ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Tanaka Kei (Ossan’s Love). Đến tháng 9/2025, cô lại bị nhắc tên trong sự vụ Sakaguchi Kentaro (What Comes After Love) bị tố hẹn hò với người khác dù đang có bạn gái. Và “người thứ ba” trong câu chuyện này được truyền thông Nhật tiết lộ là Nagano Mei.

Nagano Mei bị tố là "người thứ ba" khi hẹn hò nam diễn viên đang có bạn gái.

Các bình luận viết: “Dù Mei có làm gì đi nữa thì hình ảnh của cô ấy đã sụp đổ trong lòng tôi”, “Cắt tóc ngắn là để hợp với tạo hình phim hay như một hình thức chuộc lỗi bởi những việc đã xảy ra?”, “Slogan trên chiếc áo cô ấy mặc là thông điệp ngầm muốn gửi đến khán giả à, My Body My Choice?”, “Không muốn xem”, “Dù bạn gây ra rắc rối lớn cỡ nào thì cũng sẽ sống ổn nhờ Netflix nhỉ?”…

Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận bày tỏ họ không quan tâm đến đời tư của diễn viên hay vẫn sẽ xem phim: “Tôi đã đọc tiểu thuyết gốc và tôi nghĩ diễn xuất của Nagano Mei trong vai diễn này thực sự rất hợp. Vẻ ngoài trông dễ thương, trong sáng và xinh đẹp, nhưng lại toát lên khí chất hoang dã, rất cuốn hút”, “Nếu không muốn thấy Nagano Mei nữa tắt phim đi là được mà”, “Có rất nhiều phim mới lên sóng mỗi tuần, đâu nhất thiết phải xem phim của Mei để rồi tức giận đâu”…

Trước đó, vào đầu năm 2026, nhân dịp năm mới, Nagano Mei đã gửi lời hỏi thăm đến các fan thông qua blog của mình. Nữ diễn viên xin lỗi vì đã gây ra nhiều lo lắng cho fan trong năm 2025, và cũng vì đã không thể trình bày rõ ràng mọi thứ. Nagano Mei viết rằng có nhiều điều cô muốn nói nhưng lúc này cô cảm thấy vẫn rất khó khăn để nói ra.

Trong bài viết năm mới đó, Nagano Mei cũng viết rằng hiện tại cô biết mọi người có thể muốn tin vào những thông tin không có sự đồng ý của cô đã và đang được lan truyền, nhưng cô xin mọi người “đừng chỉ tin vào những gì bạn thấy”. Đồng thời, cô tin rằng vào một thời điểm thích hợp, bằng một cách nào đó, cô có thể chia sẻ hết mọi thứ.

My Crazy Feminist Girlfriend có lịch phát sóng dự kiến trong năm 2026 trên nền tảng Netflix.