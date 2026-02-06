Bóc quà Đêm hội Weibo 2025: "Phú bà" Trình Tiêu tặng vàng, Lư Dục Hiểu gợi nhớ Yết Hí

HHTO - Ngoài những món quà ý nghĩa, Đêm hội Weibo không thể bỏ qua "đặc sản" là những màn trao đổi quà cực "độc lạ" - Xa Thi Mạn cùng chiếc kính râm size XXXXXL của Vương Nhất Bác, hay Zhang Hao (BZ1) với xiên hồ lô của Đinh Vũ Hề.

Tiếp nối 2 năm trước, màn trao đổi quà ngẫu nhiên trong Đêm hội Weibo 2025 tiếp tục được dân tình mong ngóng kết quả. Đến với năm nay, các con số sẽ được giấu sau một ngôi sao bằng giấy, các nghệ sĩ "con số gì ra" số nào sẽ nhận quà tương ứng với số đó.

Món quà "đắt" nhất đêm hội năm nay, vừa "đắt show" lại vừa đắt đỏ đúng nghĩa đen chính là vàng. Nữ diễn viên Hạc Nam đã nhận được một đồng tiền bằng vàng của "phú bà" Trình Tiêu. Với ngụ ý mong người nhận gặp nhiều may mắn và tài lộc cho năm mới, quà của nữ ca sĩ được dân tình xuýt xoa không ngớt vì độ đầu tư "khủng".

Hạc Nam nhận đồng tiền vàng của Trình Tiêu.

Ngoài ra, Châu Kha Vũ cũng gây "lóa mắt" với quà tặng là mảnh giấy bằng vàng, khắc nhiều câu chúc tụng năm mới dành cho Tôn Chỉ Lôi.

Còn phần quà hội tụ đủ "4 chữ tế" (kinh tế - tinh tế - tử tế - thực tế) của "Ảnh hậu Venice" Tân Chỉ Lôi cũng chiếm được thiện cảm của "hội làm công ăn lương chờ Tết". Đó chính là một tấm vé máy bay/ vé tàu cao tốc khứ hồi dành cho người nhận và cả ê-kíp, giúp họ có cơ hội về nhà ăn Tết trong thời gian sắp tới. Người bốc được món quà này chính là Trần Triết Viễn.

Đổi lại, Lư Dục Hiểu đã nhận được một chiếc đầu lân rực rỡ.

"Nữ thần cổ trang mới" Lư Dục Hiểu mang đến Đêm hội Weibo 2025 một chiếc kính thực tế ảo (VR Headset). Đây không chỉ là vật giúp Hồ Tu nhập vai vào game trong phim Yết Hí, mà còn là một đạo cụ quan trọng trong dự án Chiết Ánh Trăng đang được dân tình thi nhau "đặt gạch hóng".

Đặng Vi mang đến một chiếc trâm cài hoa làm bằng nhung. Trong khi trâm cài là di sản văn hóa vật thể của Trung Quốc, cụm "hoa nhung" có phát âm gần giống "vinh hoa" cũng chứa đựng lời chúc phúc của nam diễn viên dành cho người nhận - tuyển thủ game Hoa Hải.

Trương Lăng Hách nhận được tác phẩm điêu khắc bằng gỗ do chính tay Hoàng Bột làm.

Dương Tử mang đến hộp quà Mai - Lan - Cúc - Trúc, mỗi đóa hoa đều đại diện cho các tác phẩm làm nên tên tuổi của cô. Hơn thế, bộ quà tặng "Tứ quân tử", đại diện cho bốn đức tính quý giá của người quân tử cũng truyền tải ý nghĩa cầu thịnh vượng, bình an cho người nhận - Văn Kỳ.

Món quà của Dương Tử.

Bên cạnh những món quà chứa đầy tâm ý, Đêm hội Weibo 2025 nối dài truyền thống với nhiều màn xổ số cực kỳ "khó đỡ". Xa Thi Mạn bốc trúng chiếc kính râm size XXXXXL của Vương Nhất Bác, hay Zhang Hao (ZB1) cũng "mắt chữ A" trước xiên hồ lô do Đinh Vũ Hề tự tay ngào đường là những trường hợp đó.

Ngay cả "Dư Chiêm Ngao" Chu Á Văn nhận được quà tặng là một bộ roi da tinh xảo cũng có biểu cảm hết sức "hỏi chấm" khiến khán giả chỉ biết cười lăn.