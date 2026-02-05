Đêm hội Weibo 2025: Phía Dương Mịch quát thẳng "Tra Lãng", rốt cuộc "C vị" của ai?

HHTO - Dàn "đỉnh lưu" ngồi còn chưa ấm chỗ sau thảm đỏ thì "drama tranh C vị" (vị trí trung tâm dành cho người có địa vị cao nhất) nổ ra. Phía Dương Mịch không ngại sự kiện vừa mới bắt đầu, đăng bài tag thẳng tên "Tra Lãng" (tên dân mạng "gọi khịa" Sina) yêu cầu giải thích.

Tối 5/2, khi các ngôi sao bắt đầu vào chỗ ngồi để theo dõi phần chính của Đêm hội Weibo 2025 thì trên mạng xã hội, fan Tiêu Chiến và fan Dương Mịch đấu khẩu gắt gao. Người hâm mộ của anh cho rằng Dương Mịch lén cho nhân viên xé bảng tên của anh, dán qua ghế bên cạnh nhằm mập mờ "song C vị" với tân "Ảnh hậu Venice" Tân Chỉ Lôi, dựa theo bài đăng giấu tên nhân vật nhưng "ai cũng biết là ai" từ blogger. Fan muốn đòi lại công bằng cho thần tượng.

Sơ đồ blogger Trung đăng tải sau khi thảm đỏ kết thúc viết "C vị" 3 hàng lần lượt là đạo diễn Trương Nghệ Mưu - Tân Chỉ Lôi - Lưu Vũ Ninh.

Không riêng fan Tiêu Chiến, một bộ phận cư dân mạng cũng dựa theo sơ đồ chỗ ngồi mà blogger đăng tải trong thời gian Đêm hội Weibo 2025 diễn ra để khẳng định "C vị" hàng 2 thuộc về Tân Chỉ Lôi. Ngồi hai bên của cô là Dương Mịch, Dương Tử - Tiêu Chiến, Nghê Ni.

Fan Dương Mịch tức giận, tuyên bố nữ diễn viên mới là người được xếp trung tâm, dựa vào ảnh hiện trường hàng ghế 2 được dán 19 tên. Nếu tính cả chỗ trống (chỉ dán số, không dán tên nghệ sĩ) thì là "song C", tức là Dương Mịch - Tân Chỉ Lôi cùng ngồi giữa. Trong ảnh thực tế và sơ đồ chỗ ngồi khác, biển tên của Dương Mịch thẳng với tên của "C vị" hàng 1 - CEO Sina Tào Quốc Vĩ.

Người hâm mộ còn chỉ ra thứ tự đi thảm đỏ cũng là một minh chứng cho địa vị. Tân Chỉ Lôi đi thảm đỏ trước cả dàn "lưu lượng" (sao hot), trong khi Dương Mịch đi cùng đoàn phim Kinh Trập Vô Thanh - thuộc nhóm "đỉnh lưu" đi cuối. Vì thế, ở hàng 2, "C vị" được xếp cho cô là đương nhiên.

Sơ đồ chỗ ngồi các fan Dương Mịch đưa ra phản bác fan Tiêu Chiến.

Giữa cuộc chiến căng, tài khoản Weibo của phòng làm việc Dương Mịch đăng trạng thái tag thẳng ban tổ chức: "Rất bất ngờ, rất bàng hoàng, rất cạn lời, @Sina giải thích đi". Động thái không nể nang, lên tiếng ngay lúc sự kiện diễn ra từ đoàn đội của nữ diễn viên khiến fan hả hê trong khi "người qua đường" "bật ngón cái" khen độ ngầu xứng tầm đội ngũ ngôi sao hàng đầu, lăn lội nhiều năm trong giới "không ngán ai". Trạng thái từ tài khoản phòng làm việc của Dương Mịch cũng thay cho lời phủ nhận cô "tranh C vị".

Dòng trạng thái của phòng làm việc Dương Mịch.

Chưa đầy 1 tiếng sau, Sina phản hồi rằng biển tên dán sai do sơ suất của nhân viên, xin lỗi các nghệ sĩ và cộng đồng fan, không khẳng định "C vị" thuộc về ai. Một số ý kiến bày tỏ "mệt mỏi" với cuộc chiến này, người nghi ngờ ban tổ chức cố ý chơi chiêu gây chú ý, phản hồi có cũng như không. Với ngôi sao trong cuộc, qua fancam, Dương Mịch thoải mái trò chuyện vui vẻ với Tân Chỉ Lôi, Dương Tử.