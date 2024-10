Nam ca sĩ "số hưởng" nhất hiện nay, liên tục "nấu" hit cùng Lady Gaga, Rosé để trả nợ?

HHT - Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Lục Gia Học, La Thận Viễn và Nghi Ninh quyết định không giữ bí mật với đối phương. Cảnh ở cuối tập 24 của "Cẩm Tú An Ninh" không có lời thoại, nhưng đặc tả hay ho cảm xúc của tam ca.

HHT - Cuối tập 10 của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục), trông như Han Da On đã đỡ nhát đâm của Paimon cho Kang Bit Na/ Justitia. Nhưng chàng thanh tra có "đi bán muối" nhanh như vậy?