Năm nay nắng nóng gay gắt và đến sớm hơn so với mọi năm, dự báo một mùa Hè khốc liệt

HHT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng năm nay sẽ gay gắt và kéo dài hơn, khô hạn khốc liệt hơn, cần chuẩn bị các kịch bản ứng phó sớm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ nửa cuối tháng 3 có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-5/2023. Mùa Hè năm nay, dự báo nắng nóng có thể kéo dài đến tháng 9.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, giai đoạn này, bão và áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4/2023 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C; riêng khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 5-6/2023 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Do chu kỳ La Nina kết thúc, từ tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Giai đoạn này, bão và áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 7-9 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Trong khi đó tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến thấp hơn khoảng từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5-10%. Riêng tháng 9 ở khu vực Nam Trung Bộ thấp hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 7-8/2023, ở khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; ở khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ. Tháng 9 tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 5-15%, ở khu vực Nam Bộ cao hơn 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Lâm cảnh báo, năm chuyển pha ENSO, thời tiết, khí hậu thường có những biến động mạnh nên trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng chuyển mùa và trong thời kỳ mùa mưa bão năm 2023.