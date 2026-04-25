Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2026: Những mốc thời gian quan trọng thí sinh cần nhớ

HHTO - Kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2026 được Bộ GD&ĐT tạo triển khai với những điều chỉnh đáng chú ý. Để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng từ khâu chuẩn bị đến đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và xác nhận nhập học.

Ngay từ ngày 10/11/2025, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch tuyển sinh, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật danh mục khu vực và đối tượng ưu tiên.

Đến ngày 15/2/2026, các cơ sở đào tạo phải công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của mình. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh tìm hiểu ngành học, phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong tháng 5/2026, hàng loạt công việc chuẩn bị được hoàn tất. Cụ thể, ngày 15/5 là hạn cuối để các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành tập huấn quy chế tuyển sinh và vận hành thử hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Ngày 25/5, các Sở GD&ĐT phải thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ tuyển sinh. Đến ngày 30/5, các cơ sở đào tạo hoàn tất việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Một mốc quan trọng khác là trước 17h ngày 6/6/2026, việc rà soát kết quả học tập THPT (học bạ) của thí sinh phải được hoàn thành trên hệ thống.

Giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bắt đầu với đợt “chạy thử” từ ngày 17/6 đến 21/6/2026, giúp thí sinh làm quen với hệ thống. Sau đó, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026, thí sinh chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Tiếp đó, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Song song, ngày 8/7/2026 là hạn hoàn thành việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đặc thù như sư phạm, sức khỏe và pháp luật.

Trong giai đoạn xử lý nguyện vọng, từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026, hệ thống của Bộ sẽ tiến hành lọc ảo và xử lý dữ liệu xét tuyển.

Cuối cùng, trước 17h ngày 21/8/2026, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến, nếu không sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Với lịch trình dày đặc và nhiều mốc quan trọng, thí sinh cần chủ động theo dõi thông tin, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thực hiện đúng thời gian quy định để tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình xét tuyển.