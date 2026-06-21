Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Tháng Olympia 26 với số điểm ấn tượng

HHTO - Với màn thể hiện xuất sắc cùng phong độ thi đấu ổn định qua từng phần thi, Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với số điểm ấn tượng - 295 điểm.

Cuộc thi Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Lương Minh Anh (trường TH, THCS & THPT Vinschool - Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng), Lê Việt Đức (trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai), Lê Nguyễn Nam Sơn (trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động diễn ra với không khí sôi nổi. Sau phần thi khởi động chung và riêng, Nam Sơn tạm thời dẫn đầu với 85 điểm. Minh Anh có 50 điểm, Việt Đức đạt 40 điểm và Trường Giang có 30 điểm.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 14 chữ cái. Sau khi gợi ý thứ hai được gợi mở, Nam Sơn là thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Nam sinh xuất sắc giành thêm 50 điểm, củng cố "ngôi đầu bảng" với 145 điểm. Minh Anh đạt 60 điểm. Việt Đức và Trường Giang có cùng số điểm là 40.

Từ khóa "An toàn thực phẩm" giúp Sơn gia tăng điểm số.

Ở phần thi Tăng tốc, điểm số của các bạn thí sinh gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi của chương trình. Nam Sơn tiếp tục dẫn đầu "đoàn leo núi" với 275 điểm, tạo nên cách biệt điểm số với các thí sinh còn lại. Minh Anh theo sau với 160 điểm. Trường Giang có 110 điểm và Việt Đức có 100 điểm.

Phần thi Về đích, Nam Sơn lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Sơn vụt mất 20 điểm vào tay Việt Đức trong câu hỏi đầu tiên. Cả Sơn và Trường Giang đều không có thêm điểm ở câu hai. Nam sinh có 20 điểm ở câu hỏi cuối, Nam Sơn có 275 điểm sau phần thi.

Nam Sơn trong phần thi về đích.

Minh Anh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Trường Giang giành 20 điểm từ Minh Anh. Nữ sinh tiếp tục mất thêm 30 điểm cho Việt Đức trong câu tiếp theo. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối đã giúp Minh Anh có thêm 40 điểm, hoàn thành phần thi với 150 điểm.

Minh Anh về đích với tâm thế thoải mái.

Việt Đức lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Với câu trả lời chưa chính xác, Nam Sơn có cơ hội giành thêm 20 điểm của Đức. Nam sinh tiếp tục đánh mất 30 điểm cho Minh Anh. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 3 giúp Đức có 40 điểm, về đích với 140 điểm.

Việt Đức ở phần thi về đích.

Trường Giang lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Việt Đức xuất sắc giành 20 điểm của Giang trong câu hỏi đầu tiên. Nam sinh vẫn chưa thể ghi thêm điểm trong câu hỏi thứ hai. Trường Giang giành được 60 điểm với lựa chọn ngôi sao hy vọng, đạt 155 điểm sau màn về đích.

Trường Giang khá bối rối ở những câu hỏi đầu tiên.

Kết quả chung cuộc, màn thể hiện xuất sắc và phong độ thi đấu ổn định, Nam Sơn (trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 295 điểm. Về nhì là Minh Anh (trường TH, THCS & THPT Vinschool - Hà Nội) với 180 điểm. Đứng thứ ba là Trường Giang (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng) đạt 155 điểm, Việt Đức (trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai) có 150 điểm.