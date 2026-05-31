Nữ sinh THPT Vinschool lội ngược dòng ngoạn mục, thắng vòng thi Tuần Olympia 26

HHTO - Nữ sinh Lương Minh Anh (trường TH, THCS & THPT Vinschool - Hà Nội) đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 245 điểm.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Lê Minh Hoàng (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An), Lê Việt Đức (trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai), Nguyễn Thị Ngọc Tâm (trường THPT Yên Phong số 1 - Bắc Ninh), Lương Minh Anh (trường TH, THCS & THPT Vinschool - Hà Nội).

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Minh Hoàng dẫn đầu với 75 điểm, đứng thứ hai là Ngọc Tâm với 60 điểm, tiếp theo đó là Việt Đức 40 điểm và Minh Anh 35 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 8 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, Việt Đức và Minh Hoàng cùng đưa ra đáp án chính xác cho từ khóa là “Mặt Trăng”. Vì là thí sinh nhấn chuông nhanh hơn, Việt Đức đã ghi được trọn điểm ở phần giải mã ô chữ, vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Theo sau là Minh Hoàng với 85 điểm, Ngọc Tâm 70 điểm và Minh Anh 45 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, các thí sinh liên tục bứt phá điểm số. Việt Đức vẫn giữ phong độ với 230 điểm, Minh Hoàng đứng thứ hai với 175 điểm, tiếp theo là Minh Anh với 165 điểm và cuối cùng là Ngọc Tâm 120 điểm.

Tại phần thi Về đích, Việt Đức đã lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Câu đầu tiên, cậu bạn đã trả lời chính xác. Nhưng đến câu hỏi thứ hai và câu thứ ba, nam sinh đã lần lượt bị mất điểm vào tay Minh Anh và Minh Hoàng. Kết thúc phần thi, Việt Đức có 210 điểm.

Minh Hoàng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Nam sinh ghi được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên. Đến câu thứ ba, Ngọc Tâm đã chớp thời cơ lấy được 30 điểm từ phần thi của Minh Hoàng. Cuối cùng, Minh Hoàng trở về vị trí của mình với 185 điểm.

Minh Anh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, nữ sinh đã trả lời đúng, nhưng đến câu hỏi thứ hai cô bạn lại vụt mất 20 điểm vào tay Việt Đức. Ở câu hỏi thứ ba, nữ sinh đã bứt phá và ghi được 40 điểm với ngôi sao hy vọng. Kết thúc phần thi, Minh Anh có 215 điểm, gần sát nút vị trí dẫn đầu của Việt Đức.

Ngọc Tâm lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, cô bạn đã có được 20 điểm. Đến câu hỏi thứ hai, Minh Anh đã nhấn chuông giành quyền trả lời, xuất sắc ghi được 30 điểm, giúp cho nữ sinh Hà Nội vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Câu hỏi thứ ba, Ngọc Tâm đã sử dụng ngôi sao hy vọng và đưa ra được đáp án đúng, kết thúc phần thi của mình với 180 điểm.

Kết quả chung cuộc, Lương Minh Anh (trường TH, THCS & THPT Vinschool - Hà Nội) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 245 điểm.

Về nhì là Lê Việt Đức (trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai) với 230 điểm. Đứng thứ ba là Lê Minh Hoàng (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An) với 185 điểm. Cuối cùng là Nguyễn Thị Ngọc Tâm (trường THPT Yên Phong số 1 - Bắc Ninh) với 180 điểm.