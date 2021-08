Nam VĐV ở Olympic Tokyo choáng khi người phỏng vấn lỡ miệng khen “cái chân thứ ba” của anh

HHT - Trong buổi phỏng vấn với một kênh truyền hình, một nam VĐV bơi lội 18 tuổi ở Olympic Tokyo ngẩn người và ngượng ngùng khi người dẫn chương trình lỡ miệng khen ngợi “cái chân thứ ba” của anh. Vì sao người dẫn lại nói nhầm lạ như vậy?

Sau một buổi trò chuyện trực tuyến với 2 VĐV giành huy chương vàng ở Olympic Tokyo, thì bỗng nhiên, người dẫn chương trình còn được nhắc đến nhiều hơn cả VĐV và tên bà được tag nhiều nhất trên Twitter.

Người dẫn này là Clare Balding của kênh BBC. Trong chương trình bản tin Olympic, bà Clare có cuộc trò chuyện với Tom Dean và Matt Richards - 2 VĐV của đoàn Vương quốc Anh đã giành HCV cho môn bơi tiếp sức tự do nam 4x200m.

Ban đầu, bà Clare - vốn là một chuyên gia thể thao - khen ngợi Tom, 21 tuổi, và Matt, 18 tuổi. Thế rồi bà đã có một câu lỡ miệng rất khôi hài khi nói với Matt: “Khi cậu bơi, cái chân thứ ba của cậu đúng là phi thường”.

Đây là video:

Cả Tom lẫn Matt đều ngẩn người và cố nín cười. Đặc biệt là Matt có vẻ hơi ngượng, bởi cụm từ “cái chân thứ ba” là tiếng lóng để chỉ… chỗ nhạy cảm của nam giới.

Nhưng thực ra, bà Clare chỉ là sơ ý. Vì bà dùng cụm từ third leg (cái chân thứ ba) với ý muốn nói đến lượt bơi thứ ba - là lượt mà Matt đã thực hiện lúc thi đấu. Từ leg hay được dùng để chỉ lượt đấu trong thể thao như vậy, đặc biệt là trong bóng đá thì từ này được dùng rất nhiều. Tuy nhiên, trong bóng đá thường chỉ nói đến first leg (lượt đi) và second leg (lượt về) thôi, còn môn bơi tiếp sức 4x200m thì có đến 4 lượt bơi, nên mới thành ra cớ sự là có third leg.

Đa số khán giả thấy sự cố lỡ miệng của một người dẫn chương trình kỳ cựu như bà Clare là rất buồn cười. Họ viết những bình luận như:

“Bà Clare đã vô tình làm cho nhà vô địch 18 tuổi xấu hổ trên chương trình truyền hình trực tiếp kìa”.

“Bà Clare xứng đáng nhận huy chương vàng cho câu nói đó”.

“Tóm lại là “cái chân thứ ba” của cậu ấy thế nào, thưa bà Clare?”.

Dù sao, có lẽ sự cố này cũng trở thành một kỷ niệm vui đối với Matt và anh sẽ nhớ đến nó mỗi khi ngắm chiếc HCV Olympic của mình.

Thục Hân