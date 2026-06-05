Nâng cấp đặc biệt trên iPhone 18 Pro Max có thể khiến người dùng đổi máy sớm hơn

HHTO - Chỉ còn vài tháng nữa là iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng trình làng, những thông tin rò rỉ mới nhất đã khiến cộng đồng công nghệ đặc biệt chú ý. Không phải camera hay AI, chính một nâng cấp trên màn hình mới là thứ được cho là có thể khiến nhiều người dùng iPhone đời cũ muốn lên đời ngay khi máy ra mắt.

Màn hình LTPO+ là nâng cấp được mong chờ nhất

Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng được The Elec và nhiều trang công nghệ quốc tế dẫn lại, Apple được cho là sẽ trang bị công nghệ màn hình OLED LTPO+ hoàn toàn mới cho bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Công nghệ này được đánh giá là bước tiến tiếp theo sau LTPO vốn đã xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro từ năm 2021.

Điểm đáng chú ý của LTPO+ nằm ở khả năng kiểm soát điện năng hiệu quả hơn, giúp màn hình duy trì tần số quét linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn thế hệ trước. Điều này đồng nghĩa với việc thời lượng pin có thể được cải thiện đáng kể mà không cần phải tăng dung lượng pin quá nhiều.

Ngoài ra, các nguồn tin còn cho biết màn hình mới có thể cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện thiếu sáng, mang lại trải nghiệm xem nội dung và sử dụng ban đêm dễ chịu hơn.

Dynamic Island tiếp tục thu nhỏ

Không chỉ nâng cấp công nghệ hiển thị, Apple được cho là đang tiến thêm một bước trên lộ trình tạo ra chiếc iPhone toàn màn hình thực thụ.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ được tích hợp một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, giúp khu vực Dynamic Island tiếp tục được thu gọn đáng kể. Một số rò rỉ thậm chí cho rằng Apple có thể chuyển sang thiết kế camera đục lỗ nhỏ thay cho cụm khuyết dạng viên thuốc hiện nay.

Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu mặt trước có tỷ lệ hiển thị lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone.

Kích thước Dynamic Island được dự đoán thu nhỏ lại đáng kể trên iPhone mới.

Liệu có đủ sức khiến người dùng nâng cấp?

Những năm gần đây, nhiều người dùng iPhone có xu hướng giữ máy lâu hơn bởi các thế hệ mới thường chỉ nâng cấp nhỏ về hiệu năng hoặc camera.

Tuy nhiên, màn hình luôn là thành phần được người dùng tương tác nhiều nhất mỗi ngày. Vì vậy, việc Apple đồng thời nâng cấp công nghệ LTPO+, cải thiện pin và thu nhỏ Dynamic Island có thể tạo ra khác biệt dễ nhận thấy hơn so với các nâng cấp thông thường.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro Max còn được đồn đoán sẽ sở hữu chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, modem C2 do Apple tự phát triển và camera chính hỗ trợ khẩu độ thay đổi lần đầu tiên trên iPhone.

Dĩ nhiên, tất cả thông tin hiện tại vẫn mới dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Tuy nhiên, với những gì đang xuất hiện từ chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro Max được đánh giá là một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. Nếu đang sử dụng các mẫu iPhone từ 13 Pro, 14 Pro hoặc cũ hơn, không ít người dùng có thể sẽ bắt đầu cân nhắc kế hoạch đổi máy sớm hơn khi thế hệ này ra mắt.