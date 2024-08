Nắng nóng kéo dài ở đồng bằng Bắc Bộ, hôm nào Hà Nội nóng đỉnh điểm 44 độ C?

HHT - Mưa to đến rất to đã và đang diễn ra ở nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có nơi lượng mưa đã vượt qua mức 250 mm trong 12 tiếng (cao hơn nhiều so với mức được gọi là mưa rất to). Đến bao giờ miền Bắc mới giảm mưa?