Nắng nóng sắp tới ở Hà Nội có thể đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lên tới mức nào?

HHTO - Từ 22/5, Hà Nội có thể bước vào đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có những ngày đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cảm nhận dự báo vượt xa 40 độ, cao hơn khá nhiều so với nhiệt độ thực đo.

Tóm tắt nhanh: • Miền Bắc có thể còn mưa rải rác trong ngày 20 - 21/5, sau đó có nắng nóng. • Dự báo Hà Nội bắt đầu nóng rõ rệt từ 22/5 hoặc 23/5. • Trong đợt nóng, nhiệt độ cảm nhận có thể lên 43 - 44°C. • Người dân nên hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, uống nhiều nước và mặc đồ thoáng, nhẹ.

Mưa diện rộng ở miền Bắc dự báo còn kéo dài nốt hôm nay và ngày mai (20 - 21/5), sau đó một đợt nắng nóng sẽ bắt đầu.

Tại Hà Nội, hôm nay mưa rải rác, gián đoạn, như đã đề cập trong bản tin trước. Vì vậy, thời tiết nhìn chung vẫn khá mát mẻ, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều khoảng 36oC.

Ngày mai có thể vẫn còn mưa, nhưng nếu có thì cũng giảm nhiều, chủ yếu mưa nhỏ và tập trung vào buổi sáng. Hà Nội có thể tăng nhiệt nhẹ.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 21/5 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể nóng đặc biệt gay gắt vào ngày nào?

Phần lớn các mô hình lớn dự báo Hà Nội sẽ bắt đầu có nắng nóng ngay từ 22/5, hoặc nếu chậm hơn là 23/5. Nhưng từ 22/5, trời đã nóng lên đáng kể và nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều có thể lên mức 39 - 40oC rồi.

Dự báo đợt nắng nóng sắp tới sẽ rất gay gắt, thậm chí ở Hà Nội, nắng nóng đặc biệt gay gắt - nhiệt độ thực đo cao nhất từ 39oC trở lên - có thể xuất hiện trong khoảng ngày 23 - 26/5.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 43 - 44oC trong vài ngày. Không những vậy, đợt nắng nóng này có thể khá dài, lên tới gần một tuần.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều ngày 23/5, khi có nắng nóng. Ảnh: Ventusky, ICON.

Người dân nên làm gì trong những ngày nắng nóng?

Khi nhiệt độ cao trong nhiều ngày, bất kỳ ai cũng dễ cảm thấy mệt mỏi, nên người dân cần cẩn thận với nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt.