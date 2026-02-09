Năng suất như Anne Hathaway: Đầu năm đã công bố tận 5 dự án điện ảnh

HHTO - Anne Hathaway chuẩn bị tái xuất mạnh mẽ trong năm 2026 với 5 dự án lớn, hướng tới mục tiêu Oscar thứ hai sau 13 năm kể từ chiến thắng đầu tiên.

Sau 13 năm kể từ khi giành được chiếc tượng vàng Oscar cho phim Les Misérables, Anne Hathaway đang thực hiện một cuộc tổng tấn công trong năm 2026 với tận 5 dự án điện ảnh. Dẫn đầu danh sách là phim điện ảnh Mother Mary - nơi nữ diễn viên hóa thân thành một ngôi sao Pop đương đại đối diện với những góc khuất danh vọng, đòi hỏi sự bùng nổ về cả giọng hát lẫn cảm xúc.

Trong Mother Mary, cô hóa thân thành một ngôi sao Pop đương đại.

Là sản phẩm được trông đợi hàng đầu bởi người hâm mộ thời trang lẫn dòng phim giải trí, The Devil Wears Prada 2 sẽ đánh dấu một màn trở lại đậm chất hoài niệm của Anne với nhân vật Andy Sachs, nay đã là một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Đây được xem là quân bài chiến lược ở dòng phim giải trí, giúp Anne Hathaway phủ sóng truyền thông và tạo bàn đạp thuận lợi cho những vai diễn nặng về tâm lý trong giai đoạn tiếp theo.

The Devil Wears Prada 2 là dự án được trông đợi nhất của Anne Hathaway.

Cuộc tái hợp giữa Anne Hathaway và đạo diễn Christopher Nolan trong sử thi The Odyssey được kỳ vọng sẽ mang lại cho nữ ca sĩ chiếc tượng vàng Oscar tiếp theo. Với vai Hoàng hậu Penelope - biểu tượng của sự kiên định và quyền lực khi một mình gánh vác vương quốc Ithaca suốt hai thập kỷ, Anne Hathaway sở hữu một nhân vật giàu chiều sâu lịch sử, đủ sức chinh phục cả những cử tri khó tính nhất.

Anne Hathaway tái hợp với đạo diễn Christopher Nolan sau dự án ăn khách Interstella.

Với Verity, dự án do Amazon MGM Studios sản xuất, Anne Hathaway tiếp tục thử sức ở dòng phim tâm lý giật gân thông qua bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đang nhận được nhiều quan tâm. Bên cạnh đó, khi đặt cạnh sắc thái giật gân của dự án Flowervale Street được ra mắt vào cuối năm, nữ diễn viên đang từng bước kiến tạo một “ma trận” điện ảnh đa sắc, đủ khả năng tiếp cận và chinh phục nhiều nhóm khán giả yêu điện ảnh.

Anne Hathaway trên phim trường Verity.

Với 5 dự án trải dài trên những thể loại hoàn toàn khác biệt, đi kèm chiến lược xuất hiện và truyền thông được tính toán kỹ lưỡng, Anne Hathaway cho thấy cô không chỉ trở lại mạnh mẽ mà còn đang từng bước định vị mình trong đường đua danh giá nhất Hollywood, hướng thẳng đến tượng vàng Oscar năm nay.