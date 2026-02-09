Song Ji A qua 5 mùa vẫn là biểu tượng khó ai vượt qua của Single's Inferno

HHTO - Dù Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) đã bước sang mùa thứ 5 với hàng loạt gương mặt nổi bật, nhưng Song Ji A vẫn là cái tên được nhắc đến liên tục. Hào quang của "nữ hoàng Địa Ngục Độc Thân" trở thành chuẩn mực mà khán giả đặt ra với mỗi mùa mới, bỏ qua bê bối cô dùng đồ nhái.

Mỗi mùa Địa Ngục Độc Thân đều có những “hot pick” được săn đón nồng nhiệt như Shin Seul Ki, Lee Si An, Mina Sue... Thế nhưng, giữa rất nhiều cái tên nổi bật ấy, Song Ji A vẫn là gương mặt tạo ảnh hưởng lớn nhất mà hiếm có ai trong 5 mùa tạo ra. Thậm chí, mỗi khi chương trình trở lại, những hình ảnh về cô ở mùa đầu tiên lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Tham gia Địa Ngục Độc Thân mùa 1 năm 2022, Song Ji A (sinh năm 1997) nhanh chóng gây bão mạng xã hội nhờ nhan sắc sắc sảo và thần thái lạnh lùng. Thời điểm đó, cô được ví như “bản sao Jennie BLACKPINK” với vẻ ngoài sang chảnh, cuốn hút nhưng vẫn có nét đáng yêu. Mỗi khi xuất hiện, Song Ji A khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, trở thành cô gái số 1 trong lòng đa số các chàng trai cũng như khán giả.

Đúng như lời giới thiệu bản thân, Song Ji A là hiện thân của sự hòa hợp hoàn hảo giữa sự đáng yêu và quyến rũ, khiến các chàng trai trong "Địa Ngục Độc Thân" mê đắm.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Song Ji A còn khiến người xem trầm trồ vì cuộc sống như tiểu thư thứ thiệt ngoài đời. Trước khi tham gia chương trình, cô đã có kênh YouTube và Instagram về làm đẹp và thời trang với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Hình tượng tiểu thư giàu có, sống trong nhung lụa càng khiến sức hút của Song Ji A trở nên khác biệt so với dàn thí sinh còn lại.

Trong chính chương trình, mức độ “đào hoa” của Song Ji A cũng là điều hiếm ai vượt qua. Cô là nữ thí sinh duy nhất được tới 3 người lựa chọn. Những khoảnh khắc Song Ji A bước vào đảo thiên đường luôn tạo cảm giác như nữ chính bước ra từ phim điện ảnh, vừa kiêu kỳ vừa đầy mê hoặc. Ji A nói chuyện khéo léo, thú vị, biết cách từ chối mà không làm mất lòng đối phương.

Kết thúc chương trình, Song Ji A lựa chọn ra về với Kim Hyun Joong - người từng bị chỉ trích vì đã unfollow cô khi scandal nổ ra.

Sau khi chương trình kết thúc, độ phủ sóng của Song Ji A tăng lên chóng mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng người theo dõi trên Instagram của cô cán mốc hàng triệu, YouTube tăng vọt lên hơn 1,8 triệu lượt đăng ký. Song Ji A liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình, sự kiện thời trang và ký nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu thời điểm đó.

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao, Song Ji A vướng vào scandal sử dụng hàng giả. Hình ảnh “ngậm thìa vàng” mà cô xây dựng bấy lâu nhanh chóng sụp đổ, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Mỹ nhân sinh năm 1997 buộc phải lên tiếng xin lỗi, xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram lẫn video YouTube và tạm thời ở ẩn để kiểm điểm bản thân.

Scandal nổ ra chỉ sau khi kết thúc show 2 tuần, khiến sự nghiệp của Song Ji A lao đao, buộc cô phải viết thư xin lỗi và ẩn toàn bộ bài đăng cũ đi.

Khoảng 1 năm sau, Song Ji A dần quay trở lại với công chúng theo cách kín tiếng và chậm rãi hơn. Cô dừng hoạt động kênh YouTube cũ, lập kênh mới và bắt đầu lại từ đầu. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, Song Ji A vẫn giữ được lượng người theo dõi “khủng” với hơn 4,6 triệu follower trên Instagram.

Song Ji A hiện tại là "mỹ nhân tự thân", chăm chỉ làm việc và vẻ đẹp ngày nào vẫn không hề mai một.

Ở thời điểm hiện tại, Song Ji A tập trung vào quảng cáo cho các nhãn hàng, tham dự sự kiện thời trang và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cuộc sống của cô được nhận xét là yên bình, không còn ồn ào thị phi nhưng vẫn vô cùng sung túc. Cuối năm 2023, Song Ji A khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi khoe căn hộ triệu đô với view nhìn thẳng ra tháp Namsan, cho thấy nữ KOL chẳng những không gặp khó khăn mà ngày một lên hương hậu scandal.

Dù Địa Ngục Độc Thân đã đi qua 5 mùa, Song Ji A vẫn luôn là cái tên được nhắc đến như một huyền thoại khó thay thế. Không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi thần thái, phong cách và sức hút rất riêng. Ngay cả khi từng gặp scandal lớn, cô vẫn đủ bản lĩnh để đứng dậy và tiếp tục được công chúng chú ý. Với nhiều khán giả, Song Ji A là biểu tượng khó vượt qua trong lịch sử show hẹn hò Hàn Quốc.